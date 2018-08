La Campaña Monte do Carrio 2018 incluye un ciclo de conferencias y rutas

Una nueva iniciativa se suma para poner en valor la riqueza arqueológica del Monte do Carrio. Desde hoy hasta el sábado se desarrollarán distintas actividades promovidas por el Colectivo As Mouras, la Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, las Comunidades de Montes de Bermés e Méixome y por Roteiros de Lalín. Desde hace tres años profesionales de la Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia trabaja en el estudio de sus recursos.

"No solo trabajamos en el monte, sino que estos tres años también lo hacemos desde la propia escuela y en nuestras casas documentándonos e investigando el patrimonio que tiene porque creemos que tiene un potencial muy rico y en unas dimensiones muy pequeñas podemos encontrar yacimientos de todas las cronologías e incluso, este año, este monte tuvo repercusión fuera de Galicia, ya que estuvimos en unas jornadas de jóvenes arqueólogos en Tarragona y en Bolivia en un congreso", indicó Silvia Illanes, titulada de la escuela de restauración, que estuvo acompañada ayer durante la presentación del proyecto por Amado López, de la Unión de Bermés, el teniente de alcalde, Nicolás González Casares, Carmen Feito, responsable de la ejecución de los trabajos y que llega desde Asturias y Norma Fernández, de la Comunidad de Montes de Bermés.

El objetivo es convertir esta zona en un recurso turístico sostenible y económico y poner en valor y visibilizarlo, y sobre todo, mantener su patrimonio, por lo que solicitan la colaboración de todas las comunidades de montes.

La campaña se va a centrar en la parroquia de Bermés y van a actuar sobre la estación rupestre de Fonte de Anella. "Consta de tres paneles grabados, dos de ellos fueron intervenidos el año pasado, por lo que en esta ocasión simplemente vamos hacer trabajos de mantenimiento y limpieza", indica Feito. Además, llevarán a cabo un seguimiento del estado de conservación para saber como ha evolucionado la situación de los petroglifos, que los limpiaron el año pasado y analizar cuales son las mejores medidas para llevar a cabo un correcto plan de mantenimiento a lo largo del tiempo. "Por otro lado, hay un tercer petroglifo que se localizó el año pasado a final de la campaña y en este caso tenemos que empezar de cero. Se realizará un pronóstico pormenorizado, se documentará con distintas técnicas y se planteará una propuesta de conservación, dado que está situado en medio de un camino, por lo que es muy complicado su supervivencia".

Además de centrarse en los petroglifos, durante el proyecto llevarán a cabo el diseño de una ruta para facilitar que cualquier persona pueda visitar esta estación rupestre. Así mismo, limpiarán parte del monte para facilitar el acceso para que la gente encuentre los petroglifos y colocarán una balizas de señalización para indicar la ubicación concreta. Otro de los puntos de esta iniciativa será la difusión y para eso la organización impulsará distintas actividades.

La primera de ellas será el Ciclo de Conferencias Monte do Carrio. La primera será hoy en Bermés, mañana en Méixome y pasado en Lalín a las 20.00 horas. "Las dos primeras charlas servirán para dar a conocer el proyecto, los resultados de las campañas anteriores, hablar un poco de lo que se va a hablar este año y sobre todo como será la propuesta del futuro del monte do Carrio como un recurso turístico y económico y la tercera, que será en el Casino de Lalín, tendremos como invitado especial el arqueólogo Pablo López del Ecomuseo La Ponte, que llega desde Asturias para presentar un proyecto de autogestión del patrimonio de Villanueva de Santo Adriano, una pequeña aldea de Asturias", indica Feito. También se realizarán visitas guiadas diarias desde hoy hasta el sábado a las 12.00 a las 17.00 horas con punto de encuentro en las Mámoas de Outeiro Grande y con Roteiros de Lalín el sábado llevarán a cabo una visita guiada nocturna a las 22.00 horas, que será necesario inscribirse previamente en www.roteiros.lalin.gal Los interesados podrán obtener más información en Facebook e Instagram a través del perfil Proxecto Monte do Carrio.