Couso vive hoy As Nosas Músicas y Soutelo destina 23.000 euros a financiar sus fiestas patronales

La parroquia estradense de Couso vibrará hoy con la vigésimo tercera edición del festival As Nosas Músicas, que arrancará a la hora del vermú con la actuación del grupo lucense Airiños da Freba. A las 17.00 horas, Xandobela abrirá la Eira Xandobeleira de juegos tradicionales y reciclaje. Dos horas más tarde, Xabier Blanco enseñará a fabricar instrumentos tradicionales con objetos cotidianos. Ya a las 20.30 horas, arrancará un taller de iniciación al baile tradicional de la mano de Manolo Cobas.

Son actividades gratuitas que precederán a la celebración musical nocturna, que arrancará a las 22.00 horas y contará con Tanxugueiras, Os Viqueiras, Fiandola y Faiscas de Pontragha sobre el escenario así como la animación a pie de pista, entre grupo y grupo, de Artmonium, que traerá a Couso sus gigantes y dragones. También por la noche, Carlos Blanco entregará el III Premio As Nosas Músicas la periodista Ana Romaní del Diario Cultural de la Radio Galega. Couso también ofrece hoy zona de acampada, una triple área gastronómica -con la pulpería Porta, Argentino's y el hostelero que regenta A Senra de Pontevea y O Camiño de A Estrada- y bus de madrugada hasta Pontevea y A Estrada.

Fiestas de Soutelo

Por su parte, la localidad forcaricense de Soutelo de Montes abrirá mañana varios días de fiestas en honor a San Roque y a la Virxe do Carme así como de Festa do Gaiteiro. La comisión de fiestas detalló ayer que el presupuesto de la programación festiva se elevará finalmente a 23.000 euros. Negocios y particulares incrementaron mayoritariamente su aportación, elevando la recaudación por sus cuotas a 13.000 euros. La cantidad restante fue recaudada por la Asociación O Can de San Roque con actividades como la Festa dos Cogumelos, la Boda de Entroido, el Serán o la hoguera de San Xoán. Espera incrementar el presupuesto con la churrascada de mañana y la venta de rifas y delantales conmemorativos del Gaiteiro.