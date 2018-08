José Ángel Ayude Fernández: "Decidí estudiar Arquitectura por la relación que tiene con la pintura"

Entre las exposiciones que lucen en Os Pendellos se encuentra la del joven José Ángel Ayude Fernández, de Berredo (Agolada) que se atreve con distintas temáticas y técnicas.

-¿Cuándo comenzó a pintar?

-Con seis anos gané un concurso de pintura en las fiestas de Agolada y unos amigos de mis padres les recomendaron llevarme a una academia de pintura al óleo en Melide. Allí empezó todo.

-¿Qué técnicas usa?

-Óleo y carbón sobre todo, aunque últimamente experimenté con lápices de colores y bolígrafo. Intenté introducirme en pastel y en la acuarela, pero con poco éxito.

-¿Cuál es la temática habitual de su pintura?

-Acostumbra ser realista, con paisajes, animales, figuras humanas, edificios, retratos...

-¿Se inspira en alguien?

-Aparte de los que han sido mis maestros, Asunción Monterroso y Maximiliano López, durante la adolescencia me inspiré en el surrealismo de Jim Warren. También en ilustradores del Señor de los Anillos como Ted Nasmith. Recientemente tomo nota del virtuosismo de los pintores prerrafaelitas, sobre todo de John Everett Millais.

-¿Hay alguna obra que lo marcara en especial?

-Fue anecdótica la exposición de dibujo del elefante a carbón, que como quedó sin terminar al final del curso, el profesor y yo lo colocamos en un caballete con el título Estudo inacabado dun elefante. Y tuvo bastante éxito.

-No sé si practica algún otro tipo de expresión artística.

-Aparte de la pintura estoy acabando el grado en arquitectura, y de vez en cuando también me gusta escribir pequeños textos narrativos.

-¿Es la primera vez que expone al público sus cuadros?

-En solitario sí, hasta ahora solo había participado en exposiciones colectivas con los demás alumnos de las academias.

-¿Es un orgullo hacerlo en Os Pendellos?

-Por supuesto. Estoy contento de poder exponer en mi concello.

-¿Cómo definiría esta exposición?

-Es una selección de las obras más recientes, junto con algunas más antiguas, mostrando la diversidad de técnicas con las que estoy experimentando.

-¿Cuánto le dedica a pintar?

-Alrededor de cuatro horas cada semana.

-Estudia Arquitectura, supongo que en eso tuvo que ver esta afición.

-Decidí estudiar Arquitectura por la relación que hay entre ella y la pintura. Es una disciplina que con el tiempo me otorgó unos conocimientos artísticos con los que enriquecer mi obra.

-¿Tiene algún proyecto de futuro, en cuanto a la pintura?

-De momento no me planteo organizar otra exposición. Sí que me gustaría seguir experimentando el dibujo con lápiz y con bolígrafo y probar incluso, alguna temática del mundo del cómic.

-¿Ya vendió alguna obra o hace algo por encargo?

-Me cuesta deshacerme de mis obras, pero recientemente recibí varios encargos de retratos a carbón.