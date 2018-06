López recuerda que A Estrada "no tiene ni un solo proyecto" aprobado del Plan Concellos

El alcalde de A Estrada, José López Campos, apuntó ayer que este municipio no tiene "ni un solo proyecto aprobado" del Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra. El munícipe quiso "entender que no hay mala fe" y que para la institución provincial "no hay concellos de primera ni de segunda". Hizo estas declaraciones tras apuntar que Lalín habría recibido el 65% y Silleda el 74% del Plan Concellos de este año.

El mandatario estradense indicó que ya se puso en contacto con la Diputación para trasladar la urgencia que A Estrada tiene en dos obras incluidas en este plan y que deben ejecutarse en período estival. Es el caso del proyecto de asfaltados en el ámbito rural y también la renovación del césped artificial del campo de fútbol Manuel Regueiro. En el primer caso, las obras requieren condiciones meteorológicas favorables. En el segundo, la pretensión del Concello es poder ejecutar el cambio del tapete del terreno de juego aprovechando el parón de las competiciones durante el verano.

El alcalde indicó que el gobierno volverá a urgir a la Diputación la aprobación de estos proyectos para que puedan ponerse en marcha. Sumó a estas dos acciones las áreas recreativas de la nueva alameda, que el Concello querría acompasar de la licitación de la reforma de estos jardines. Aunque la urgencia es menor en este caso, López señaló la pretensión de abrir sobre el diseño de estas áreas una participación pública, aspecto que exigiría remitir nuevamente el proyecto a la Diputación con el resultado del período de consultas.