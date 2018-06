Los populares critican el mal estado de algunos hierros de la presa de la playa de Vilatuxe

El grupo municipal del Partido Popular de Lalín da cuenta del "mal estado" en que se encuentran algunos de los hierros de la presa de contención que conforma la zona de baño de la playa fluvial de Vilatuxe. Presentan "importantes agujeros" fruto de la oxidación y corrosión, "que podrían comprometer la estabilidad de los apoyos de la estructura", advierten los populares, que piden al gobierno "garantías" sobre su estado en caso de que no acometa su sustitución antes del inicio de la temporada.

Hace un año, el edil Nicolás González Casares justificaba la tardanza en la apertura de Pozo do Boi en que había que cambiar los hierros. "Entonces no se cambiaron ni se arreglaron y se encharcó el agua para el verano sin repararlos", rememora el PP. La estructura es la misma y desde el cuatripartito no se anunció que fuera a cambiarse antes de abrir la playa, algo que estaba previsto para la presente semana. Los populares, que comprobaron el martes el estado de los hierros, exigen garantías de que no suponen un peligro para los bañistas y de que no se tendrán que acometer reparaciones en pleno verano.