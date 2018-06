Agolada pone a punto el pavimento del casco urbano

| Operarios municipales de Agolada están trabajando en el mantenimiento del pavimento de la Praza do Concello y de las calles Maior, Parranda y Constitución. De hecho, la calle Maior continúa cortada al tráfico. "Porque todavía no tenemos las losas y después, hay que esperar unos días, porque no se pueden pisar. Puede que esté terminado todo a final de esta semana", indica el alcalde, Ramiro Varela.