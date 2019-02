Cacabelos: "Estamos dispuestos a renunciar al centro de día si la Xunta construye el de salud"

O Grove dispone de 900.000 euros para construir el centro de día para personas mayores y está pendiente de los últimos flecos administrativos para poder ejecutar la obra. Pero la necesidad aprieta, y ahora mismo lo más urgente, a juicio del gobierno local, es adecentar el edificio médico de Monte da Vila y construir otro nuevo. De ahí que el alcalde, José Cacabelos, sea contundente al decir: "Estamos dispuestos a renunciar al centro de día si la Xunta construye el de salud".

De este modo el regidor lanza un nuevo desafío al PP y carga contra el grupo municipal de los conservadores después de que su portavoz, Fernando Meis, llegara a declarar que fueron precisamente los populares los que impulsaron ese centro de día proyectado para la parcela de As Touzas.

Esto ha indignado al primer edil, quien considera "vergonzoso" que el PP grovense "venga ahora sacando pecho por el centro de día cuando fue el partido que echó abajo el Plan Especial que habíamos elaborado en nuestro anterior mandato para hacerlo realidad y fue, en definitiva, el partido que evitó que pudiéramos desarrollar en la parcela de As Touzas el proyecto que teníamos para instalar tanto el centro de día como el de salud".

Recuerda incluso que "cuando decidimos pedir el crédito para construir el centro de día el PP votó en contra, al igual que hizo con el nuevo pabellón polideportivo, con el Auditorio Municipal Escuela de Música y cada vez que planteamos algún proyecto de relevancia para el pueblo, ya que su único interés es poner zancadillas a nuestro gobierno aunque esto perjudique a los vecinos.

Llegado a este extremo, José Cacabelos sostiene que "si mañana mismo me dice la Xunta que consigna dos millones de euros para construir el nuevo centro de salud este mismo año, yo me comprometo a paralizar de inmediato el centro de día, porque ahora mismo el edificio médico es más prioritario".

En cualquier caso "no estoy dispuesto a tolerar que el PP diga ahora que yo soy el culpable de que no tengamos centro de salud por no haber aprobado el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), ya que eso es faltar a la verdad".

Y en relación con esto insiste: "Que estén tranquillos en el PP porque voy a llevar el PXOM a pleno y espero que cuando lo haga sus concejales levanten la mano para votar a favor y así permitir el desarrollo de nuestro municipio en lugar de mantener la actitud de bloqueo que caracteriza a los populares y a su Xunta".

Espera, igualmente, que la Consellería de Medio Ambiente "decida informar favorablemente y en breve la memoria ambiental que le hemos enviado".

En relación con esto insiste el máximo mandatario meco en que "es solo una memoria que tiene que revisar e informar de forma positiva porque el PXOM que planteamos es medioambientalmente más sostenible que el que proponía el PP en 2014, porque ahora mismo planteamos el 82% del suelo protegido cuando antes se quedaba en el 70%".

En consecuencia "se trata de un PXOM más sostenible en el que eliminamos la mayoría de calificaciones urbanísticas que complicaban la gestión medioambiental, por eso espero que en menos de quince días tengamos ese informe favorable".

Pero no las tiene todas consigo, pues "sospecho que el PP local correrá de nuevo a Santiago para que esto no salga adelante por miedo a que lo lleve a pleno antes de las elecciones y se apruebe", sentencia.