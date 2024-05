“El reto de la educación es hacer un uso inteligente de lo analógico y de lo digital”

Mientras se debate sobre el modelo del libro digital en Galicia, para la Consellería de Educación y su titular, Román Rodríguez, hay que aprovechar las oportunidades que las tecnologías ofrecen para formar al alumnado. Lo mismo consideran expertos como Juan Freire, investigador asociado del Innovation Hub Europe, que participó ayer en el “Seminario Transformación dixital e intelixencia artificial na educación”, organizado por la Xunta y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la ciencia y la cultura (OEI), y del que saldrá un informe para aplicar la inteligencia artificial en la educación.

–¿Se puede sacar provecho de la inteligencia artificial en el aula?

–Se puede y se debe. La inteligencia artificial (IA) ha venido para quedarse, tiene unas capacidades muy potentes y es una realidad con la que tenemos que vivir y que usar en nuestro beneficio. Desde esa perspectiva, no tiene sentido tratar de evitarla en la educación porque es importante aprender a usarla y no puedes si la excluyes. Bien utilizada, tiene beneficios en el proceso de aprendizaje o puede ayudar a acelerar procesos como la producción de recursos y permitir al docente destinar tiempo a otras actividades más estratégicas, o en lo relativo al acompañamiento, a la tutorización. Son usos que ya existen.

–¿Cómo se forma a los docentes? Son tecnologías que irrumpen y se construyen sobre la marcha...

–-La inteligencia artificial es una herramienta que ayuda, pero no resuelve todos los problemas. El docente tiene que evolucionar con la herramienta. Y que se esté construyendo genera miedo e incertidumbre, pero es la realidad en que vivimos. El mundo está cambiando por la entrada de herramientas de este tipo, que, además, cambian cada poco, y tienes que tener un enfoque experimental, de aprendizaje continuo. En ese proceso, el docente lo que hace es aprender, entender las herramientas, adaptarlas a sus necesidades, etc. Lo ideal sería que se convirtiese en un cocreador de esa tecnología y para eso necesita el apoyo de su estructura institucional, del gobierno, que tiene que proporcionarle guía, capacidades, para poder hacer ese trabajo.

–Cataluña ha emitido recomendaciones sobre la IA en las aulas, sugiriendo usarla desde los 13 años y con luz verde parental. Galicia también las está preparando. ¿Debe seguir el ejemplo catalán?

–No conozco en detalle el caso de Cataluña y no puedo opinar. Sobre toda la polémica del uso de la tecnología en el aula, creo que la tecnología es parte de la realidad con la que vivimos y hay que hacer un uso inteligente de ella, en la educación y en nuestra vida cotidiana. Posturas maximalistas en las que todo está tecnificado o en las que no se permite la tecnología no son las más adecuadas. Hay que buscar con qué objetivos y en qué momentos la tecnología es útil y, posiblemente, en mi forma de entender la educación, dentro del aula no es el lugar donde la tecnología es más útil, porque la razón de ser el del aula es la interacción social y ahí la tecnología juega un papel secundario. Pero no debemos olvidar que la tecnología es una realidad con la que vivimos; otra forma de aprendizaje es a través de los contenidos y hoy están en una base tecnológica. Por eso, creo que hay que pensar en una lógica híbrida en la que debemos reflexionar sobre cuándo y cómo la tecnología debe jugar un papel. No creo que haya una respuesta simple de sí o no. También creo que a veces hay una polémica falsa porque se exige que la institución escolar esté al margen de la realidad en la que conviven esos estudiantes y que les está afectando. Si las pantallas son malas, entonces el problema no es la escuela; también lo son en el hogar, la calle...

–Hay progenitores que piden revisar el modelo de libro digital en Galicia e incluso suprimirlo. La Xunta aboga por un sistema “híbrido”. ¿Cómo responder a ese desafío?

–Creo que tiene que ser un uso inteligente de lo analógico y de lo digital, ambas son herramientas. El punto de partida deben ser los objetivos, o sea, cómo queremos desarrollar a la persona, qué debe aprender, y a partir de ahí pensar en qué recursos utilizar y algunos puede ser digitales y otros analógicos o de interacción social. Ahora el reto no es educación digital no; es educación digital, sí, pero un aprendizaje activo, con experiencias híbridas, o sea, asumiendo que vivimos en un universo que es físico y digital a la vez. Hay que aprovechar lo bueno de una y de otra cosa.

–Para algunos padres sus hijos pasan muchas horas con las pantallas. Quieren rebajarlas en la escuela y aluden a posibles efectos cognitivos...

–Desde mi punto de vista hay graves problemas de salud mental y emocional relacionados con el sobreúso, no de las pantallas, sino de las redes sociales y de las herramientas digitales. No creo que el problema sean las pantallas, sino los algoritmos y cómo manipulan a la gente, lo que en la educación no sucede porque esos contenidos no funcionan así. Ahí hay un grave problema, pero centrarlo solo en lo que sucede en la escuela me parece simplista.

“El uso de la inteligencia artificial es una habilidad esencial para el presente y el futuro” –Uno de los ejemplos de inteligencia artificial es ChatGPT. La Xunta quiere aprovechar su potencial educativo. ¿Cómo hacerlo? –El reto del profesor es cambiar las formas de aprender y hay maneras de hacerlo, desde profesores que lo permiten, pero exigen resultados de mayor calidad, a otras opciones, como recuperar el papel de lo verbal, de lo escrito, lo manual... En vez de estar en un juego de persecución en el que intentamos ponerle trabas al estudiante y el estudiante se busca otras trampas y estamos en un juego de suma negativa, donde ninguno gana, el estudiante no aprende y el profesor se frustra y cada vez es peor, tiene que ser un juego de suma positivo. Porque la inteligencia artificial está con nosotros y es la realidad con la que van a vivir nuestros estudiantes y es cómo tiene sentido aprender en un mundo que está atravesado por esa IA. Soy el primero que dice que no es fácil, que requiere mucha experimentación. Es el reto social que nos toca vivir, el mismo que muchas industrias que están automatizando muchas tareas y el reto de cómo será el mundo del trabajo en el futuro. De hecho, uno de los objetivos de la educación es preparar a la gente para el mundo profesional y tampoco puedes aislar a la gente de esa realidad. El uso de la IA es una habilidad esencial para el presente y para el futuro y la tienen que aprender.

