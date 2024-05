La estrategia Pontevedra Flúe, anunciada en 2022 por el entonces concejal de Desenvolvemento Sostible y actual portavoz del grupo municipal socialista, Iván Puentes, ha sido "una gran estafa", “una gran mentira” y “un gran engaño” a los pontevedreses y el Ministerio de Transición Ecológica no ha previsto la inversión de 25 millones de fondos Next Generation en los proyectos anunciados. Lo denunció en la mañana de este jueves el Partido Popular, tras recibir la confirmación por escrito del Gobierno central.

El alcalde, Miguel Fernández Lores, ya había recibido el pasado febrero esta confirmación directamente de la ministra, Teresa Ribera, que ahora corrobora el Partido Popular. “Lo queríamos tener por escrito, queríamos tener constancia escrita” y oficial, señaló la concejala y senadora Pepa Pardo.

Ésta acompañó al portavoz del grupo municipal del PP, Rafa Domínguez, en una comparecencia en la que lamentaron el “gran bulo” de los socialistas pontevedreses que, añadió, “han utilizado campaña tras campaña”.

Pepa Pardo: “Ha sido una gran mentira. No hay partidas, no existe convenio, un acuerdo marco, entre el gobierno del BNG el central ni partida presupuestaria alguna”

Recordó que “desde finales de 2022 se venían haciendo anuncios constantes de una estrategia financida con fondos Next Generation” a cargo del Ministerio de Transición Ecológica, y la respuesta del Gobierno central prueba que “ha sido una gran mentira. No hay partidas, no existe convenio, un acuerdo marco, entre el gobierno del BNG el central ni partida presupuestaria alguna”.

Pepa Pardo insistió en que Iván Puentes “debe dar explicaciones” sobre la “lluvia de millones” que anunció en 2022. En ese momento, añadió, los socialistas mintieron “y lo sabían”. Recordó que en la antesa de las pasadas elecciones municipales el portavo socialista afirmó que existían esas partidas de 25 millones “y llegaron a afirmar” que Transición Ecológica “asumiría la licitación, la contratación y ejecución de todas las obras”.

También aseveró Iván Puentes que el próximo 2025 “la totalidad de las obras estarían finalizadas, pero a escasos 7 meses no sabemos nada ¿dónde están?” Se preguntó la concejala antes de reiterar que Pontevedra Flúe “ha sido un gran engaño” para el que incluso se organizó una exposición itinerante. En opinión de Pepa Pardo se trata de “la gran estafa del Partido Socialista” y un recurso que “ha utilizado en cada elección”, cuando la realidad es que “esa gran estrategia no ha existido”.