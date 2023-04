Lores acusa al Gobierno central de “ bloquear y sabotear” los proyectos supeditados a Costas

La respuesta de Costas a los proyectos que dependen de su autorización en Pontevedra enfrenta a los socios de gobierno. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), y el portavoz municipal del PSOE y candidato a la alcaldía, Iván Puentes, exhibieron ayer sus diferencias respecto a la respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ante las demandas del Concello.

Una carta del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, dirigida al alcalde, expresaba el apoyo de este departamento ministerial a los proyectos presentados por el PSOE local, en oposición a los del BNG, que llevan años en tramitación.

El alcalde de la ciudad ha contestado a esta carta remitida por el secretario de Estado, con una misiva en la que el regidor manifiesta su “profunda sorpresa y desagrado” –expresión que utiliza hasta seis veces en el escrito oficial–, porque estos proyectos “están siendo saboteados por esta Secretaría General, vía dilación infinita, para finalmente bloquearlos”.

Negativa a avanzar

Lores expresa su malestar por cuestiones como comprobar que comunicó antes a sus compañeros de partido en Pontevedra que al propio alcalde, su “negativa a avanzar” sobre los proyectos pendientes en Pontevedra, a pesar que mantuvo con el propio Lores conversaciones sobre estos asuntos. Cuestiones que, por otra parte, “tanto espera la ciudad”.

También le expone su “sorpresa y desagradado” porque todos los proyectos e iniciativas que impulsó esta alcaldía desde hace años “están siendo saboteados” por este departamento estatal.

Esta “sorpresa y desagrado” también se debe a que proyectos “tan sentidos, necesarios y esperados por Pontevedra”, como el paseo a Marín, la regeneración urbana del barrio de Mollavao, o la recuperación de la Xunqueira de Ponte Sampaio “no sean prioridades para esta Secretaría de Estado”, cuando por plazos ya debían estar ejecutados y siendo disfrutados por los vecinos y vecinas de Pontevedra, como expone el regidor.

“Ideas de futuro”

También le expresa su malestar al ver cómo “supuestamente prioriza actuaciones sin proyectos elaborados, que no dejan de ser ideas de futuro”, a proyectos que llevan años hechos y que son necesarios y priorizados por el Concello de Pontevedra.

El malestar del alcalde con la respuesta del secretario de Estado de Medio Ambiente se debe también a que “la contestación que usted me transmite, en lugar de ser objetiva, como correspondería un ministerio, se trate de un escrito de evidente calado electoralista, cosa que me parece profundamente desafortunada”.

Para Lores, el responsable ministerial “debe una explicación a Pontevedra”. Se la debe –indica Lores– a los vecinos de Mollavao que deben saber “por qué no se va a mejorar su barrio a pesar de que ya existe un proyecto a punto de ser licitado, con consignación económica, el respaldo de la Diputación Provincial, los informes favorables de todas las administraciones y el deseo ahora frustrado de los vecinos y vecinas del barrio”.

“Deberá explicarle a la parroquia de Ponte Sampaio por qué paraliza la recuperación ambiental de todas la xunqueira para la que existe un proyecto de 5,3 millones de euros”, que ha creado gran expectación en la parroquia y en todo el ayuntamiento, por ser un punto de recreo del municipio y de otros linderos. “En su comunicado me indica que solo están reservados 0,4 millones para este paraje”, lamenta.

También pide a Morán Fernández que explique a la ciudadanía de Pontevedra, “cuál es el motivo por el que entre las nuevas prioridades de Costas no aparece el remate del paseo a Marín, un proyecto largamente demandado y esperado por esta alcaldía, por toda la ciudad y por el Concello de Marín”.

“Espero de todo corazón poder dirigirme a usted en un futuro en términos más amables y constructivos, pero tendrá que entender que esta situación es muy grave para los intereses de mi ciudad ya que su anuncio perjudica a muchos vecinos y vecinas de Pontevedra”, remata el alcalde.

Pendientes “de un papel”

En una comparecencia pública, Lores apuntó que algunos de estos proyectos están pendientes desde hace años “de un papel”, que cuentan con permisos de otras administraciones y con financiación, y ahora se paralizan por “ideas de futuro”, con el único objetivo de “no invertir nada en esta ciudad y retrasar absolutamente todo”. Y acusó al PSOE de “encubrir” con excusas al Gobierno central, “como el PP hace con la Xunta de Galicia” en detrimento de los intereses de Pontevedra.

“Ni hace, ni deja nacer; nosotros lo único que pedíamos era un papelito, ni siquiera dinero. Y esta decisión de no hacer ni dejar hacer está tomada desde hace años, pero ahora la novedad es que ponen excusas como Pontevedra Flúe”.

En todo caso, “Pontevedra no se va a callar”, anunció el alcalde, para quien estas demoras de los proyectos de la ciudad “es una decisión que viene de arriba”. Lores recuerda que la obra de Mollavao está pendiente desde el año 2016 “solo de un papel de Costas, ni siquiera le pedimos dinero”, mientras que Ponte Sampaio espera igualmente para recuperar un espacio muy degradado.

El alcalde calificó al socialista Iván Puentes de “encubridor de la inacción” del Gobierno central.

“Solo pedíamos aceras, farolas, un barrio digno”

“Solo pedimos a Costas que sea consciente de que aquí hay un barrio que solo pedía aceras y farolas, un barrio digno; y ni eso vamos a tener”, lamentó el presidente de la asociación de vecinos de Mollavao, Juan Sáenz-Díez. Este colectivo vecinal lleva varios años demandando una mejora de la zona que depende de la autorización de Costas para que Concello y Diputación inicien un proyecto que está aprobado y dotado de presupuesto. “No vamos a entrar en la guerra de los partidos políticos, pero pedimos a Costas que sea capaz de entender que no hay posibilidad de urbanizar el barrio sin ese vial y que no existe posibilidad de hacerlo por otro sitio, no se puede”, subraya el portavoz vecinal. En cuanto al proyecto más ambicioso de regenerar lo que en su día fue una marisma, indica que “si van a recuperar la playa, quitar la autovía, el tren, el nudo de Placeres... estupendo, adelante; pero si no van a hacer eso, que al menos permitan hacer aceras”.

Puentes asegura que existe financiación y compromiso real con los planes del ministerio

En su respuesta al alcalde de Pontevedra, el portavoz socialista Iván Puentes manifestó que “si encubrir al Ministerio para la Transición Ecológica es conseguir 25 millones de euros para que sean invertidos en esta ciudad, lo voy a encubrir todo lo que pueda”. El concejal de Desenvolvemento Sostible indicó que todos los proyectos de la estrategia Pontevedra Flúe respaldados por la Dirección General de la Costa “fueron aprobados por el pleno de Pontevedra en septiembre del año pasado con el voto favorable del BNG y el PSOE, ya que todos ellos están incluidos con nombre y apellidos dentro de la Agenda Urbana” local. “Son proyectos de gobierno, que cuentan con el beneplácito de la corporación municipal”, aseguró el concejal. Puentes sostiene además que “si cualquier concejal, con independencia de su partido político, consigue traer una inversión como esta, la mayor de este mandato y de las mayores de la historia de Pontevedra, yo le aplaudo, colaboro con él y me pongo a su disposición para poder ejecutarlo, porque creo que en eso consiste gobernar y para eso nos eligen los ciudadanos”, indicó el socialista. En cuanto a la financiación, indicó que los 25 millones de euros comprometidos por el ministerio serán financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, dentro de los fondos que el ministerio tiene concedidos por la UE, dentro del componente 5, referido a la Preservación del Litoral y Componentes Hídricos, a través de su línea de inversión de Adaptación de la Costa al Cambio Climático.

Promesa “ratificada”

Así definió Iván Puentes el grado de concreción de la promesa ratificada por carta por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre sus proyectos para renaturalizar las riberas de los ríos Lérez y Verdugo, “con el acuerdo general de que Costas financie las obras y las ejecute directamente, encargándose también de todos los procesos de licitación y adjudicación, y de que el Concello colabore en la redacción de los proyectos, e incluso en dos actuaciones concretas que el ministerio considera especialmente prioritarias, que son las de renaturalización de la parcela del antiguo campo de fútbol de Ponte Sampaio y de la Xunqueira de Alba, ellos asumirán además la redacción de los proyectos, por lo que el Concello no gastará ni un solo euro”, afirmó el concejal.

Terrenos de Costas

El portavoz municipal del PSOE apuntó además que todos los proyectos se desarrollarán en terrenos que están en dominio público marítimo terrestre y que, por lo tanto, son propiedad del ministerio, “por lo que no precisan licencia o autorización de ningún tipo ni trámites previos, puesto que ya son de ellos y Costas invertirá su dinero en restaurarlos y en cumplir viejas demandas que tiene la sociedad pontevedresa desde hace muchos años”.