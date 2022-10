Renaturalizar os ríos, conectar o espazo urbano co contorno natural, e en especial co Lérez, e converter a Pontevedra nun referente internacional en infraestrutura verde, restauración de ríos e loita contra o cambio climático, como xa o é en modelo de cidade peonil.

Estes son os tres eixos que describen antes que calquer outra cousa a nova e ambiciosa estratexia da cidade bautizada como ‘Pontevedra Flúe’. Unha auténtica revolución verde e azul que se traduce en ata unha vintena de actuacións, moitas delas xa en marcha e financiadas con fondos propios e procedentes de Europa, que suman, en total, máis de 20 millóns de euros.

Un novo modelo de cidade 2.0

“Pontevedra Flúe é a estratexia que concentra todos aqueles proxectos que o Concello ten xa actualmente en marcha ou en planificación para actuar nos leitos fluviais da cidade e nos seus contornos verdes, co río Lérez como eixo vertebrador que lle dá sentido a esta estratexia, pero tamén o río dos Gafos, o rego de Valdecorvos ou a Xunqueira de Alba, co río Rons”.

Deste xeito presenta o edil socialista Iván Puentes, ao fronte de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, este super proxecto para un novo “modelo de cidade 2.0” baseado nos ríos e nos ecosistemas vencellados a eles, e que seguirá as pautas que marcan os fondos procedentes da UE.

Proxectos que marcarán a transformación da cidade e que xa están en marcha, como a renaturalización do río dos Gafos; a recuperación da ponte do ferrocarril sobre o Lérez, cuxos traballos comezarán en vindeiras semanas, ou a restauración ambiental da Xunqueira de Alba, coa eliminación de especies invasoras.

Para “mollar os pés no Lérez”

Non faltará tampouco o que de feito é un dos obxectivos estrela da estratexia ‘Pontevedra flúe’, pola que se intervirá nas ribeiras do Lérez, cunha idea moi clara: rachar as barreiras duras e eses muros de contención que ten o río no seu espazo máis central, totalmente canalizado, e facer ribeiras naturais, verdes, con árbores e que permitan, ben con bancadas, ben con outro tipo de solución, o acceso ao río.

O edil socialista Iván Puentes: “Tralo progreso que supuxo o modelo de cidade peonil, chegou a hora de dar un paso adiante na estratexia de transformación urbana de Pontevedra. Chegou o momento da revolución verde e azul”

“O que nós chamamos neste proxecto mollar os pés no Lérez. Que poidamos baixar ao río, tocar a auga e recuperar a convivencia con ela. Non faremos outras praias, pero si zonas de relax, de solario e de acceso ao baño no centro da cidade”, concreta Puentes, que o ten claro:“Tralo progreso que supuxo o modelo de cidade peonil, chegou a hora de dar un paso adiante na estratexia de transformación urbana de Pontevedra. Chegou o momento da revolución verde e azul”

O plan ten diferentes niveis de concreción e actuará sobre:

A Illa das Esculturas , un espazo xa moi recuperado, pero cunha ribeira non accesible e artificial;

, un espazo xa moi recuperado, pero cunha ribeira non accesible e artificial; O treito que discorre polas inmediacións do Pazo da Cultura (onde se celebra actualmente o mercadillo ambulante), con dúas intervencións planificadas, que son: o parque de xogos de auga do parque Rosalía de Castro (con traballos que se iniciarán nas vindeiras semanas) e a creación dunha zona de relax vencellada ao Lérez;

(onde se celebra actualmente o mercadillo ambulante), con dúas intervencións planificadas, que son: o parque de xogos de auga do parque Rosalía de Castro (con traballos que se iniciarán nas vindeiras semanas) e a creación dunha zona de relax vencellada ao Lérez; O contorno do Pavillón Municipal dos Deportes , onde se combinará o actual uso de aparcadoiro, optimizando un estacionamento que se atopa en condicións estéticas e ecolóxicas moi mellorables, con dous tratamentos: un máis próximo á ribeira do río, creando zonas de estar e de acceso á auga, e outro na zona máis próxima ao Pavillón, renaturalizando o aparcadoiro cun ámbito permeable que permita a filtración de auga de choiva e amplas zonas de sombra e arborado (integrando ese espazo, hoxe inhóspito, no perímetro verde do Lérez).

, onde se combinará o actual uso de aparcadoiro, optimizando un estacionamento que se atopa en condicións estéticas e ecolóxicas moi mellorables, con dous tratamentos: un máis próximo á ribeira do río, creando zonas de estar e de acceso á auga, e outro na zona máis próxima ao Pavillón, renaturalizando o aparcadoiro cun ámbito permeable que permita a filtración de auga de choiva e amplas zonas de sombra e arborado (integrando ese espazo, hoxe inhóspito, no perímetro verde do Lérez). E no contorno da Xunqueira de Alba e o nó de Bombeiros, onde se renaturalizará a ribeira e se integrarán as instalacións de Costas e doutras administración no grande espazo verde da Xunqueira do Alba (un camiño que xa iniciou a Deputación co traslado da Imprenta e do Parque de Maquinaria).

Outro proxecto interesante é o que ten que ver coa conexión da senda do Lérez, que vén desde Bora, coas sendas que Poio está proxectando ata Combarro, para crear unha vía peonil e ciclista que conecte, como mínimo, Bora con Combarro. Do mesmo xeito, o concello quere converter a zona verde de Valdecorvos nun gran parque urbano dunha tipoloxía semellante á Illa das Esculturas.

Previr o cambio climático e evitar inundacións

Outra das grandes chaves do proxecto son as obras para mellorar o comportamento e a resiliencia de Pontevedra fronte ás consecuencias do cambio climático, como as inundacións.

Neste senso e en colaboración coa Universidade, o concello vai crear un proxecto piloto e pioneiro en Galicia no regato de Valdecorvos, dos que máis problemas está a ocasionar a día de hoxe cando hai choivas torrenciais.

Deste xeito, o piloto creará balsas de inundación naturais ou pequenos lagos artificiais na zona, que permitirían derivar a auga cando chove e o caudal do regato medra exponencialmente. Cando a marea baixa, xa podería sacarse pola súa banda de novo a auga e desembalsala no río.