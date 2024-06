El Supremo analiza de nuevo las concesiones a Ence y Pontesa con dos recursos pendientes

La trayectoria judicial sobre la concesión de Costas a Ence para seguir hasta 2073 en Lourizán vive una nueva etapa, esta vez con el añadido del caso parecido que protagonizan las naves de la antigua Pontesa en Ponte Sampaio. El Tribunal Supremo acaba de reabrir ambos casos al admitir a trámite los recursos formulados hace más de dos años contra las sentencias de la Audiencia Nacional, de septiembre de 2021 y de marzo de 2022, que anulaban la ampliación de esas dos concesiones. Estos recursos permanecían en suspenso a la espera de las sentencias del propio Supremo que en marzo de 2023 anularon aquellas resoluciones de la Audiencia Nacional y avalaron la continuidad de la fábrica de Lourizán a orillas de la ría. Esta suspensión se acordó porque la decisión definitiva del alto tribunal español puede sentar jurisprudencia sobre todo lo relativo a la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

En el caso de Ence, existen ya dos sentencias del Supremo que rechazaron los recursos del Concello de Pontevedra y de Greenpeace contra la prórroga de la concesión otorgada por el Gobierno central en 2016. Pero quedaba pendiente la de la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR). Presentada hace más de dos años, se acordó aplazar el asunto. Ahora, el Supremo acaba de decidir, en un auto fechado el pasado día 16, admitir a trámite esa alegación del colectivo ecologista. También analizará los que presentaron la propia Ence, los comités de empresa de Ence y diversas empresas auxiliares, aunque en sentido contrario al de APDR.

En ese auto, conocido ayer se apunta que “por providencia de 29 de marzo de 2022, al apreciarse que la cuestión aquí planteada guardaba estrecha relación con la cuestión de interés casacional apreciada de forma coincidente por esta Sala y Sección en los autos de 23 de febrero y de 23 de marzo de 2022, se acordó suspender la decisión de admisión/inadmisión del presente recurso de casación en tanto la Sección de Enjuiciamiento no procediera a dictar sentencia en los citados asuntos”.

Precedentes a favor de Ence

Con los fallos del Supremo de 2023 en la mano, favorables a la continuidad de la pastera en Lourizán hasta 2073, se retoma ahora el asunto y todo apunta a que este tercer asunto tendrá el mismo resultado, es decir, anular las sentencias de la Audiencia Nacional y dar plena validez a la prórroga de la concesión de Costas. De hecho, la empresa ya trabaja desde hace meses con ese escenario y tiene en marcha un plan estratégico, denominado “Pontevedra avanza”, que prevé invertir 120 millones en la planta de Lourizán en los próximos años.

Este plan, que se marca el objetivo de reducir en un 40% el consumo de agua, y bajar en 60.000 metros cúbicos anuales el uso de madera para elaborar pasta de celulosa, sin afectar a la producción de la fábrica, se suma a la modificación de su plan urbanístico, que tramita la Xunta, para modernizar las instalaciones sin ampliar la planta.

La vía en el Supremo estaría ya cerrada con este recurso de APDR, si bien el Concello ya ha decidido acudir, de momento, al Tribunal Constitucional y la asociación también mantendrá sus iniciativas si no logra ahora sus objetivos.

Al mismo tiempo que se admiten a trámite ahora esos recursos sobre Ence, se hace lo mismo con la concesión de Pontesa, en Ponte Sampaio. En este caso, se trata de la reclamación que formuló la empresa Itaipú Trade SL (que explota esas instalaciones) contra la sentencia de la Audiencia Nacional de marzo de 2022 que anulaba la prórroga por 20 años que Costas había acordado en diciembre de 2017. Esta anulación judicial fue impulsada por el Concello, y el recurso de Itaipú Trade se presentó poco después, pero quedó también en suspenso. Hasta ahora, con otro auto del Supremo que decide admitirlo a trámite, según consta en un auto de misma fecha (16 de mayo de 2024) y muy similar al de Ence. Y es que lo que se decida sobre la empresa pastera puede sentar jurisprudencia sobre Pontesa.

La nave de Ponte Sampaio a orillas de la ría de Vigo

El Gobierno central había autorizado extender el permiso de la empresa que gestiona las naves de Pontesa, a orillas de la ría de Vigo, durante veinte años más, permitiendo el uso de sus 33.000 metros cuadrados únicamente como almacén y no para producción, prohibiendo todo tipo de excavaciones, rellenos o movimientos de terreno. La compañía Itaipú-Trade adquirió en subasta en 2004 los derechos sobre la fábrica de cerámica. Ante esta resolución, el gobierno municipal alegó, como con Ence, que este nuevo permiso infringía la Ley de Costas, al tratarse entre otras cuestiones de una actividad que no tiene por qué desarrollarse necesariamente en terrenos de dominio público marítimo-terrestre. La Abogacía del Estado, a este respecto, también se allanó como en el caso de la pastera, lo que para la empresa afectada supuso un “fraude de ley”. Además, Itaipú-Trade alegaba que el Concello carecía de legitimidad para presentar su recurso.

Los magistrados, sin embargo, concluyen que la resolución de Costas “no razona” por qué esta compañía no puede desarrollar su actividad en otra localización e Itaipú-Trade “tampoco acredita” la necesidad de dicha ocupación. A día de hoy, aún no se ha revocado o confirmado esa sentencia de la Audiencia Nacional y ahora será el Supremo el que decida si aquella prórroga de dos décadas otorgada en 2017 es legal o no. La empresa que se hizo con aquellas naves confía en que se pronuncie en el mismo sentido que en el caso de Ence, toda vez que el asunto ha permanecido en suspenso a la espera de conocer la postura del Supremo sobre este tipo de concesiones. Aguarda también que se mantengan en uso unas instalaciones que fueron objeto de un pavoroso incendio en noviembre de 2022, un suceso en el que falleció Benito González Dopazo, trabajador del Grupo Nogar y concejal del PSdeG-PSOE en Marín.

