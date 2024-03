Gestilar promueve una urbanización de 240 viviendas en A Granxa frente a la ría

Uno de los principales suelos urbanizables de Sanxenxo, con unos 100.000 metros cuadrados en la zona de A Granxa y grandes vistas hacia la ría de Pontevedra, está de nuevo en marcha tras una década en suspenso. El grupo inmobiliario Gestilar promueve la reactivación de este complejo residencial, diseñado por el arquitecto Rafael de la Hoz, con la ejecución de 240 viviendas de diferentes tipologías, tanto unifamiliares como plurifamiliares.

Gestilar promueve actualmente tres de los proyectos más importantes de desarrollo en Galicia, tanto por volumen de inversión, con más de 220 millones de euros en su conjunto y la generación de 7.000 empleos directos e indirectos, como por la calidad y tipología de los mismos. Los tres grandes proyectos en desarrollo suman más de 600 viviendas en la provincia de Pontevedra: en A Granxa (Areas) y Portonovo, en el municipio de Sanxenxo, y en el Barrio do Cura, en Vigo.

La inmobiliaria califica este plan en A Granxa como uno de sus proyectos más importantes “con un extraordinario diseño arquitectónico en una ubicación verdaderamente singular, en primera línea de playa entre dos maravillosas calas, la Praia de Area da Agra y Punta de Pampaído”. Añade que “la promoción ha sido pensada y diseñada para dar respuesta a una demanda no satisfecha en la zona, de un producto de la máxima calidad en sus diferentes tipologías, tanto de vivienda unifamiliar como plurifamiliar. Además, cuenta con un fácil acceso a la autopista AP-9 lo que permite la conexión directa con las ciudades más importantes de las rías, como Pontevedra o Vigo, así como con los aeropuertos de Vigo y Santiago”. También destaca que “el proyecto de Areas es uno de los desarrollos más importantes de la zona, que apuesta por la sostenibilidad y el máximo respeto por el entorno, con viviendas eficientes desde el punto de vista energético y una perfecta y respetuosa integración paisajística del proyecto en un espacio natural privilegiado”.

“Apostamos por un modelo de construcción sostenible y respetuoso con el entorno, lo que nos distingue como promotores. Nuestros proyectos en Galicia son verdaderamente únicos, tanto por sus ubicaciones absolutamente singulares; como por su arquitectura y diseño, auténticas señas de identidad de nuestra compañía”, destaca su presidente Javier García-Valcárcel.

Los terrenos de A Granxa acumulan una larga historia. Integrado en el Plan de Urbanismo de Sanxenxo de 2003, era una de las “joyas de la corona” de la localidad turística, con cientos de viviendas previstas en tres suelos colindantes: Festiñanzo, Os Cotos y A Granxa, todos ellos entre las playas de Pampaído y Area de Agra, una zona privilegiada de la ría y a tiro de piedra de Areas. Comenzó a tramitarse, por otros promotores, hace dos décadas (su primer plan parcial es de 2005) y en 2008 llegó a ejecutarse una red de calles que quedó paralizada por la crisis del ladrillo de entonces, una recesión que afectó a multitud de promociones en el municipio.

Gestilar, el grupo fundado y presidido por Javier García-Valcárcel desde 2009, se hace ahora cargo de su desarrollo en A Granxa, en el entorno de Areas. La reactivación se produce después de que el Concello de Sanxenxo decretase en 2018 la paralización cautelar de este suelo y de otros en el municipio con el fin de proceder a su reordenación y reducir edificabilidad. Esta modificación se aprobó en abril de 2023 y establecía pasar de 50 a 30 viviendas por hectárea.

En 2021, esta revisión municipal en A Granxa recibía la autorización ambiental de la Xunta. Además de reducir la edificabilidad, se prescindía del uso hotelero y se potenciaba el uso residencial en detrimento del comercial, para ajustarse a las normativas de la Xunta de comercio en Galicia.

En cuanto a la red viaria, se eliminó también una red de calles aún sin urbanizar por completo para crear en su lugar senderos peatonales de conexión de las zonas verdes de la urbanización con la orilla del mar.

Inversión y empleo en Galicia

La inversión de Gestilar en Galicia, la promoción de Areas junto con otras dos en la provincia de Pontevedra (Isla de San Martiño, en Portonovo y Barrio do Cura, en Vigo) supera los 220 millones en su conjunto y una generación de empleo que cifran en 3.000 puestos de trabajo directos y más de 7.000 considerando los indirectos. Supondrá además un retorno fiscal para las administraciones de cerca de 40 millones de euros.

El grupo resalta que apuesta por proveedores locales, desde las constructoras hasta los materiales, pasando por los arquitectos de los proyectos, lo que permite que la mayor parte de la inversión realizada se quede en Galicia.

Otra promoción a un paso del mar en la última parcela en la playa de Baltar

La promoción de A Granxa no es la única que Gestilar tiene en marcha en el municipio de Sanxenxo. La otra iniciativa es un plan residencial de 92 viviendas entre Baltar y Portonovo. El grupo inmobiliario califica esta ubicación como “prime” y destaca que en ella “se encuentra ya en marcha una promoción denominada Isla San Martiño, que será el tercer proyecto de obra nueva en Galicia (tras Areas y Barrio do Cura), con 92 viviendas y firmado por los arquitectos Javier Rivas y César Arines. Subraya que está “localizada en un enclave único en la última parcela frente al mar, en primera línea de la playa de Baltar de Portonovo, pero a la vez perfectamente integrada en el casco urbano” y añade que “su posición privilegiada proporcionará unas imponentes vistas a la ría de Pontevedra. Desde las terrazas de las viviendas se divisarán la playa, el Club Náutico de Portonovo y el Parque do Vicaño. Todo esto, unido a sus buenas conexiones con el aeropuerto de Vigo y la ciudad de Pontevedra, hacen que la promoción de Gestilar en Portonovo se postule no solo como un excelente destino vacacional, sino también como un espacio idóneo para residir en un entorno único”.

Barrio do Cura: un mirador en el corazón de Vigo

Gestilar es la empresa que desarrolla uno de los proyectos emblemáticos de los últimos años en Vigo: Barrio do Cura, que recupera un lugar muy representativo de la ciudad. El proyecto ya cuenta con licencia de obra y fue diseñado por el arquitecto gallego Alfonso Penela. Se compondrá de tres edificios residenciales, que albergarán 263 viviendas, dispuestos como un gran mirador y un espacio público hacia la ría de Vigo. El proyecto incluye además una zona comercial, un paseo peatonal, un parque urbano, dos ascensores acristalados para comunicar el Paseo de Alfonso XII con el Berbés y un parking de uso público y privado; “creando así un nuevo núcleo de vida y atracción para la ciudad”, según subraya la compañía.