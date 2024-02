No hay dos sin tres: Randy se jubila

Primero fue Berry (en 2016), después Vandor (2021) y ahora él, Randy. Además de la raza, pastor alemán, los tres han tenido varias cosas en común: ser perros de trabajo jubilados, haber estado a las órdenes de la Guardia Civil y compartir la última etapa de sus vidas con la pontevedresa Rosa Arístegui, su adoptante.

“Todos ellos son adorables, como para no animarse a adoptar a un abuelito”, confiesa a FARO esta mujer, que no imagina un hogar sin un perro. Como no hay dos sin tres, tras haber pasado por su casa Berry y Vandor, ya fallecidos por edad, ahora acaba de llegar Randy. Es algo más joven que sus predecesores, ya que mientras estos pasaban de la década, él todavía tiene nueve años, recién cumplidos.

En esta ocasión Rosa Arístegui ha oficializado la adopción a través de la organización sin ánimo de lucro “Benemeritvm”, nacida para buscar familias adoptivas a los perros de trabajo que finalizan su etapa operativa en la Guardia Civil por diferentes razones: llegar a una edad determinada, falta o pérdida de aptitud en sus funciones o por cuestiones veterinarias que impidan su continuidad en el servicio activo.

Desastres, accidentes...

La profesión de Randy era la de perro de rescate, es decir, que se encargaba de buscar personas en desastres naturales, guerras, accidentes... Esto ha marcado, como es lógico, su carácter, de modo que es un can “con mucha potencia”, a lo que Rosa se tuvo que adaptar durante las primeras semanas. “Tiene mucha ansia por oler, buscar... todo le llama la atención, es un perro muy avispado y con un punto cotilla, lo que también le hace ser muy cariñoso y sociable”, resume la pontevedresa. Y así lo pudo comprobar FARO en un paseo con ambos por la zona monumental de Pontevedra, donde ahora viven juntos.

“Tiene un carácter adorable. En casa se adaptó rapidísimo, reconociendo todo, eso sí. Es muy mimoso y se adaptó muy bien a la familia. En general, son perros que no ladran, salvo cuando están trabajando”, afirma Arístegui.

Hay que recordar que los dos primeros perros de la Guardia Civil que adoptó se dedicaban a la detección de explosivos (Berry) y a la de estupefacientes (Vandor), de ahí que cada uno generase sus anécdotas y curiosidades diferentes, como poco a poco irá protagonizando Randy.

Su adoptante quiere agradecer la colaboración de los guías del cuerpo de seguridad, que le acercaron al perro desde Madrid hasta Lugo, y, especialmente, a sus compañeros de Protección Civil, donde ella colabora en su tiempo libre, por llevarla hasta la ciudad de la muralla a recogerlo. En este sentido, destaca que incluso ese momento del encuentro fue fácil con Randy. Está claro que la suya fue una historia de amor desde el minuto uno.