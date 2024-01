Ángeles Tilve: “Nuestra intención es exhibir todos los fondos del Museo, también a través de internet”

La Diputación de Pontevedra anunciaba a finales de septiembre de 2023 la designación de Ángeles Tilve Jar como nueva directora del Museo de Pontevedra, cargo que hasta ese momento ocupaba José Manuel Rey. De este modo, se iniciaba una nueva etapa en la institución, encabezada por primera vez en sus casi cien años de historia por una mujer. Sus predecesores han sido Casto Sampedro y Folgar, Gerardo Álvarez Limeses, José Filgueira Valverde, Carlos Valle Pérez y José Manuel Rey García.

– Lleva 37 años en el Museo de Pontevedra, por lo que hay mucho trabajo anterior a la actual dirección...

– Mucho. Entré en enero de 1987 como becaria y después llegó el primer contrato, la plaza de conservadora...

– ¿Cómo veía al Museo antes de entrar? Obviamente, le impondría mucho respeto la institución.

– Una ilusión que tienes cuando estudias es la de trabajar en un museo, pero lo ves como algo inalcanzable. Coincidió aquella convocatoria de una beca para la catalogación de fondos, pero yo no quería presentarme, porque era una plaza sola y yo acababa de terminar la carrera. Fue mi padre quien me animó. Cuando me la concedieron estaba como loca de contenta, pero luego me entró el miedo de no saber hacerlo. Los primeros días fueron maravillosos, pero con mucho vértigo. Tuve la suerte de formarme con un equipo fantástico. Yo todavía conocí a don José Filgueira. En el mismo patronato en el que me concedieron a mí la beca (porque el Museo por aquel entonces era un organismo autónomo con patronato) nombraron director a Carlos Valle y José Filgueira pasó a director emérito. Fue una suerte trabajar con ellos. Entramos en ese momento un grupo de becarios coincidiendo con el despegue del Museo, tanto por la incorporación de edificios como por sus posibilidades económicas de ampliación de personal.

"Entré en 1987 como becaria y tuve la suerte de formarme con un equipo fantástico. Yo todavía conocí a don José Filgueira Valverde”

– Y esos nervios que sintió siendo una joven que se incorporaba al mercado laboral habrán vuelto ahora con este puesto de directora.

– Más nervios todavía, porque sabes la responsabilidad que es dirigir un sitio como este. Yo estaba de jefa de colecciones, que aunque tiene su responsabilidad es muy diferente de la gestión total de un centro como un museo. Esto requiere mucha dedicación y experiencia. Cuando eres joven vas a la aventura, pero con cierta edad y conociendo la complejidad...

– ¿Se planteó decir que no a la propuesta?

– Sí lo dije, que no. Yo estaba muy cómoda con la gestión de colecciones y me encanta mi trabajo, es una suerte haber podido disfrutar mucho siempre con él.

– Pero su nombre siempre ha sonado para este puesto...

– Es normal, porque el Museo de Pontevedra tiene unas colecciones magníficas y yo llevo aquí 37 años trabajando. He trabajado con muchas instituciones, investigadores que han venido al Museo... Con los años te conocen, yo soy la conservadora con más antigüedad, por eso optaron por mí. Yo agradezco muchísimo la confianza y el apoyo que he tenido hasta ahora.

– En esta nueva etapa del Museo de Pontevedra hay dos cuestiones fundamentales: los nuevos usos del antiguo convento de Santa Clara y la reapertura de los edificios primigenios, Castro Monteagudo y García Flórez. ¿En qué punto se encuentran?

– Se están dando pasos, pero no hay que olvidar que son edificios muy complejos, con unas particularidades muy definidas. Es una de las hojas de ruta. Respecto a Santa Clara, es un edificio fantástico, pero también lo son los edificios centrales, que son el emblema del Museo. Ahí había colecciones magníficas, algunas de las mejores del Museo, que llevan diez años en almacenes porque no tenemos lugar donde exhibirlas. Nuestro horizonte es afrontar la rehabilitación tan pronto se pueda y que estén listos para el centenario del Museo, en 2027. Estamos trabajando en la definición museológica de los espacios.

"Es un privilegio tener un museo como este en una ciudad tan pequeña, pero la exhibición de todo es complicada”

– Pero esas colecciones no son las únicas que no están expuestas al público.

– Como en todos los museos, el de Pontevedra lo que expone al público es una muy pequeña parte de lo que tiene. Además, el Museo de Pontevedra es un archivo y una biblioteca excepcionales. Es un privilegio tener un museo como este en una ciudad tan pequeña, pero la exhibición de todo es complicada. Nuestra intención es difundir todos estos fondos y que la gente los conozca con exposiciones, pero también con recursos web, ofreciendo el acceso también a través de internet.

– En cuanto a Santa Clara, ¿qué fechas se barajan?

– Se definirá el cronograma en fechas muy próximas, estamos ultimando detalles. En función de las colecciones que se van a exhibir ahí se tendrán que cumplir unas condiciones técnicas en el edificio.

– Una vez presentada la programación para este año, destaca la exposición “A Era das Fábulas”, que permitirá disfrutar de obras de artistas como Maruja Mallo, Picasso, Kandisnky, Barceló, Léger, Miró...

– Este un proyecto del propio Museo en colaboración con la Fundación María José Jove y es una exposición en la que ponemos mucha esperanza. Pero lo que hemos querido es ofrecer una programación variada que pueda llegar a todo tipo de públicos, para que cada uno elija lo que más le interese. . Hay mucha vinculación con el arte contemporáneo, porque nuestra colección es menos rica en este sentido, por lo que nos gusta dar esa conexión. Habrá pintura, escultura, fotografía, numismática... También me gustaría destacar la exposición de Berta Cáccamo, la artista que tuvo más proyección de su generación y que nunca había expuesto aquí, cuando ella tenía una gran vinculación laboral y familiar con Pontevedra: fue profesora de la Facultade de Belas Artes y nieta de Álvarez Limeses. Agradecemos la generosísima donación de su archivo por parte de la familia.