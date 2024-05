“Azaña define a los gallegos como muy ruidosos, festeiros y pleiteantes”

El Museo fue escenario de la conferencia “Manuel Azaña en A Coruña (1924-1927). Impresións dun intelectual republicano”, en la que el antropólogo, historiador y escritor Buenaventura Aparicio invitó a profundizar en la vida del que fue presidente de la República, “una de las personalidades más interesantes del siglo XX, con sus luces y sombras”.

–¿Cómo era Manuel Azaña?

–Manuel Azaña era un alcalaíno, nació en Alcalá de Henares, hijo de una familia burguesa, con medios, con posibilidades. Fue un niño triste, porque se quedó huérfano de padre y madre a una edad muy temprana. En sus memorias cuenta que se iba a veces solo a una plaza de Alcalá a estar triste. Así lo cuenta literalmente, no fue un niño alegre. Tuvo una vida en un principio bastante arreglada hasta que en un negocio con su hermano se arruinó y entonces, como el mismo dice, como todo español cuando no tiene dinero se puso a preparar una oposición. La preparó muy bien y se hizo funcionario de la Dirección General de Registros y Notarías, de la que llegó a ser jefe de negociado.

–Usted destaca especialmente su gran cultura

–Tenía una cultura inmensa, era un lector voraz. Y fue secretario y presidente del Ateneo de Madrid, que era la institución cultural más importante de España. Allí desarrolló su oratoria, porque Azaña es seguramente el mejor orador de la historia de España, superior al que se consideraba hasta entonces el maestro, que era Castelar, pero Azaña era mejor orador porque Castelar tenía todavía ciertos dejes decimonónicos, en el sentido de que era un poco retorico, mientras que Azaña era un orador actual y extraordinario.

–¿Cómo llegó a Galicia?

–Cuando llega a A Coruña viene para formar parte de un tribunal de oposiciones de Notarías. Tiene 44 años, ya es mayor, está soltero y aparenta más edad de la que tiene. Se integra en ese tribunal y vive la vida de la buena sociedad coruñesa, porque un miembro del tribunal de Notarías era una persona destacada. Lo invita, ve todo y saca una serie de conclusiones. Llegó en el verano de 1924, que fue un verano lluvioso, desapacible. Viene de Madrid, es un hombre, como él dice, de secano, y este clima con tanta lluvia y los cielos plomizos le enerva.

Tenía una cultura inmensa, era un lector voraz. Y fue secretario y presidente del Ateneo de Madrid, que era la institución cultural más importante de España. Allí desarrolló su oratoria, porque Azaña es seguramente el mejor orador de la historia de España

–¿Qué impresión sacó de A Coruña?

–Es muy interesante. Para entenderlo hay que ver el carácter de él: Azaña no era precisamente la alegría de la casa. Era un personaje, sobre todo a cierta distancia, adusto, incluso con la gente que no le caía bien sacaba a relucir un mal genio. Sin embargo era afable con sus amigos y ganaba mucho en la distancia corta. Era un conversador excelente y una persona muy inteligente, lo que pasa, como le pasa a veces a los inteligentes, que lo sabía y entonces eso le da a veces un punto de soberbia. Azaña contacta con la buena sociedad coruñesa, y ve una sociedad provinciana, pretenciosa. Le llaman mucho la atención las mujeres de A Coruña, de las que dice que eran lindas y apretadas de carnes. Es decir, las mujeres no le eran indiferentes. Vio una ciudad que estaba en plenas fiestas de verano, las de María Pita, mucho ruido, muchas sesiones de cohetería, de bombas en la bahía… Y el ruido no le gustaba nada. Y después también ve un ambiente provinciano en el sentido de que constata una influencia muy grande de la iglesia, y Azaña era muy crítico con el catolicismo tradicional. Y los eventos festivos, batallas de flores etc no le gustan nada.

Él era un urbanita de manual, le encantaban las grandes ciudades, decía que las ciudades empiezan a ser interesantes a partir de que tienen 2 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque tienen bibliotecas, museos, porque hay cultura, de modo que una ciudad pequeña no era lo suyo

–¿Qué comentó sobre los gallegos?

–Hace unos comentarios muy interesantes sobre cómo son los gallegos, de la emigración, en un tono irónico y jocoso. Para entender esto bien hay que partir del punto de que nos basamos en una correspondencia, en un epistolario, de Azaña con su mejor amigo, que después será cuñado, Cipriano Rivas Cherif. Le envía 12 cartas en 1924 y cuando vuelve en 1927, otra vez al tribunal de Oposiciones, le remite otras 6 cartas. Es una correspondencia privada, entre dos amigos, no concebida nunca para ser publicada. De hecho se publicó muy tardiamente. Y en esa correspondencia privada siempre te permites ciertas gracietas, unas ironías sobre una sociedad que es muy distinta a la madrileña. Y hay que entenderla en ese sentido. Le pongo un ejemplo: imaginemos que a un gallego de Pontevedra lo invitan a participar en la Feria de Abril de Sevilla, ve los eventos, las casetas, y cuenta su impresión de modo privado a un amigo de Pontevedra. Evidentemente un ambiente tan jocoso, de sevillanas, fiestas y fino, de mucho cachondeo, al contarlo seguramente se tomaría ciertas libertades. Pues es lo que le pasa a Azaña.

–¿Y qué conclusiones traslada en ese ambiente privado?

–De A Coruña se marcha y muestra escasa simpatía por la ciudad. Azaña es un hombre adaptado a su ambiente, y el ambiente de Azaña en Madrid es uno cerrado, reducido a ciertos personajes. Él es un intelectual, dedica muchas horas a leer, por lo tanto está aislado. Y después se relaciona en el Ateneo con lo más selecto, con Ortega, con Unamuno, con toda una serie de personajes. Y a A Coruña la encuentra provinciana, muy tradicional. Él era un hombre urbanita de manual, le encantaban las grandes ciudades, decía que las ciudades empiezan a ser interesantes a partir de que tienen 2 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque tienen bibliotecas, museos, porque hay cultura, de modo que una ciudad pequeña no era lo suyo. Azaña define a los gallegos como muy ruidosos, festeiros (emplea la palabra en gallego) y pleiteantes. Como notario que era nos encuentra con una querencia muy marcada por pleitear, dice que los gallegos son pleiteantes. Ahora ya hay menos eso, pero antes, y sobre todo en el ambiente rural, los pleitos por lindes, pleitos y propiedades eran frecuentes. Era un gran aficionado a la arquitectura, hubiera sido un magnífico director de Patrimonio, pero fue presidente de la República, y de Galicia le gustó el paisaje, los bosques, las arboredas, la ría de A Coruña, que le encantó, y una cosa muy llamativa, le encantaron los pazos con sus jardines, le llaman muchísimo la atención.

Suscríbete para seguir leyendo