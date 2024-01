Los profesionales de Urgencias de Montecelo se preparan: “Esta semana va a ser mortal”

No se habla de otra cosa: la gripe A es la protagonista indiscutible de este invierno. Lejos parece haber quedado el COVID y el virus N1H1 es el que copa hoy por hoy la gran mayoría de contagios en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Esta enfermedad es la que provoca el 20% de los ingresos a través del servicio de Urgencias del Hospital Montecelo, colapsado estos días con todo tipo de patologías, ya que no hay que olvidar que no solamente llegan hasta él las de tipo respiratorio propias de la estación.

“Esta semana va a ser mortal”, confiesa una de las trabajadoras de hospital de referencia pontevedrés, que indica que, contra todo pronóstico, el día 1 no se produjo el aluvión de enfermos que se creía que podría llegar. “El primero de año teníamos todo preparado por si se producía un desnorte, pero no fue así. De hecho, ese día se cerró con 175 pacientes, frente a los más de 200 que tuvimos en días anteriores”, informa a FARO. “Y casi todo gripe A, el coronavirus bajó mucho”, añade. Hay que recordar que los síntomas entre ambas enfermedades son muy similares y no es fácil distinguirlas, salvo a través de los test específicos. La fiebre es uno de los indicativos más significativos de la gripe A, “sobre todo durante varios días”. “Muy contagiosa” El jefe de Neumología del Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), Adolfo Baloira, indica que se espera el pico de la gripe para la segunda quincena de enero. “En estos momentos, dada la altísima incidencia de gripe A, que es muy contagiosa y una enfermedad estacional, es muy posible que el pico se alcance en la segunda quincena de este mes de enero”, manifiesta. Es por ello que a las personas frágiles, bien por edad o por patologías previas, les recomienda el uso de mascarilla en ambientes cerrados y con elevada afluencia de gente. “Sobre todo todas aquellas personas que no se hayan vacunado, así como aquellas más frágiles”, subraya. “No es volver a la mascarilla por el COVID, sino utilizarla de forma estacional debido a la gran epidemia de gripe A”. “Este año la verdad es que es todo gripe A. El año pasado fue una variante de la B que también era muy contagiosa”, asegura. "Este año se ha vacunado un 20% menos de gente contra la gripe que otros años” Adolfo Baloira - Jefe de Neumología del CHOP En este sentido, recuerda que la vacuna de la gripe no actúa del mismo modo que la del COVID. “La del coronavirus, con ARN mensajero, es muy eficaz, mientras que la de la gripe es de virus vivos atenuados y no es igual. Vale la pena ponerla, pero su nivel de protección es menor. Además, cada año hay que ver que variantes vienen, pero no se saben siempre. En todo caso, es bueno vacunarse porque protege de la enfermedad grave”, resume Adolfo Baloira. Así, lamenta que este año “se ha vacunado un 20% menos de gente contra la gripe que otros años”. Lo achaca a que “venimos de una pandemia larga, tediosa, que ha producido muchos problemas y hay esa ansia todavía de hacer vida lo más normal posible”. “El COVID ha cambiado un poco la mentalidad y la gente vive más al día en todos los aspectos. Es como si quisieran apartar todo aquello que recuerde a una enfermedad”, considera el neumólogo. Le preocupa que “cuando llega un virus, como el de la gripe, que es respiratorio, produce un importante destrozo en las vías aéreas, en los bronquios, que facilita que vengan bacterias que en situaciones habituales no producen daño pero que se encuentren las puertas abiertas dando lugar a neumonías que pueden ser graves”. “El principal motivo de ingreso por gripe A es por neumonía”, concluye. Los 9.260 casos de coronavirus en 2022 El año 2022 comenzaba en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés con una elevadísima cifra de personas contagiadas con COVID. El 21 de enero se registraban, según la información oficial del Sergas, 9.260 positivos. Hoy día nada tiene que ver con eso, ya que es muy difícil registrarlos porque la mayoría de la población ya no informa de su caso. El Sergas asegura que actualmente hay 98 personas con la enfermedad activa en ambas comarcas, de las cuales están hospitalizadas 17. La importancia de hacerse el test en casa Todos los pacientes que llegan al Hospital Montecelo con fiebre son sometidos a los test para comprobar que virus portan. “Por lo general se les hace el test de antígeno y si todo sale bien la PCR también. En tres horas como mucho sabemos si el paciente tiene una u otra enfermedad o si pueden coexistir; no es muy frecuente, pero puede suceder”, asegura Adolfo Baloira. En Urgencias, tanto del Hospital Montecelo como del Provincial, cuentan ya con los test más completos, que incluyen también el virus sincitial respiratorio, común en los niños. Desde este servicio se recuerda a la ciudadanía que los test de gripe A y B y COVID se venden en farmacia y que no es necesario acercarse hasta el hospital para someterse a ellos, provocando el colapso en este espacio tan sensible. El precio medio de estos dispositivos de fácil uso es de 3 euros. El jefe de Urgencias de Montecelo, el doctor Javier García Vega, lanzó hace unos días un mensaje a la población advirtiendo de que “acudir de forma directa por enfermedades banales está produciendo sobrecarga del sistema sanitario urgente, que tiene que priorizar la asistencia a las enfermedades graves y a las patologías tiempo-dependientes (infartos, ictus, accidentes graves, etc.)”.