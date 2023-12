El servicio de Urgencias del CHOP vive estos días una “situación nunca vista”, con un avalancha constante de pacientes en pleno pico de la gripe A y el COVID. Así lo admite el jefe de esta unidad, Javier García Vega, que alerta de cifras de afluencia de personas que “nunca se habían producido”, en muchos casos, a su juicio, con dolencias leves que podrían ser tratadas en un centro de salud.

Por ello, el doctor ha querido lanzar un mensaje a la población para que acuda a estas unidades, donde se decidirá si el paciente tiene que ser derivado a Urgencias o puede ser tratado en casa. En este mensaje, en todo caso, no se hace referencia a la situación de esos centros en las localidades, como ha ocurrido en Cuntis, con alguna jornada sin médico alguno, o en Marín, donde se denuncian “esperas de 22 días para una cita con el médico de cabecera”.

El doctor García Vega señala que “estamos en una situación de epidemia de virus respiratorios. La gripe A está produciendo complicaciones graves en personas mayores vulnerables y de mediana edad con comorbilidades. Estas personas son las que, en caso de síntomas de alarma (dificultad respiratoria, dolor de pecho, alteración del nivel de consciencia) deben de acudir a su centro de salud o PAC para su valoración”. Añade que “estos dispositivos asistenciales son los que remitirán al servicio de Urgencias del Hospital para posteriores realizaciones de analíticas o radiografías, a fin de comprobar si existen complicaciones que precisen de una atención urgente”.

El jefe del servicio advierte de que “acudir al servicio de Urgencias del Hospital de forma directa por enfermedades banales está produciendo sobrecarga del sistema sanitario urgente, que tiene que priorizar la asistencia a las enfermedades graves y a las patologías tiempo-dependientes (infartos, ictus, accidentes graves, etc.)”. De hecho, admite que “se están viendo cifras de afluencia a los servicios de Urgencias Hospitalarias que nunca antes se habían producido”.

Y lo atribuye al hecho de que acudan “personas jóvenes, sin enfermedades previas, con síntomas gripales (fiebre, mucosidades, tos, diarrea, malestar general, dolores musculares)” y que podrían ser tratadas en su casa. Así lo pide al señalar que estas personas “deben de permanecer en sus domicilios, con tratamientos sintomáticos (paracetamol, ibuprofeno, líquidos, reposo)”. Y también incide en la recomendación que el Sergas lanzó este viernes: “Todos aquellos que tengan síntomas de catarro o gripe, deben de tener puesta mascarilla cuando estén en contacto con otras personas, ya sean familiares, amigos o en aglomeraciones, pero fundamentalmente con personas vulnerables”.

Javier García Vega insiste en que “la población debería de hacer un uso responsable de los recursos sanitarios que son limitados y mantener libres los Servicios de Urgencias Hospitalarios para atender las urgencias y emergencias” porque “estamos ante una situación nunca vista, ni siquiera antes de la pandemia”.

Esperas de hasta 22 días por una cita en el centro de salud de Marín

La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo en Marín, que reúne a 21 colectivos de las parroquias de Santomé de Piñeiro, O Campo, Ardán y Seixo, denuncia “un final de año al borde del colapso en el centro de salud de Marín”. La plataforma señala que “la semana pasada en Marín tendría que haber cuatro pediatras, pero hace tiempo que hay dos menos porque concursaron para trasladarse a otro lugar, y dos pediatras se hicieron cargo del trabajo de cuatro. Como una tiene que cubrir a la otra porque la gerencia no contrata para bajas y vacaciones, en estos momentos la situación es peor porque del 21 de diciembre al 8 de enero solo hay un pediatra para atender a más de 3.500 menores. Solo van para atender urgencias y hasta las 14.00 horas. A partir de ese momento, las familias tendrán que acudir a urgencias del PAC Marín, para ver si hay médico o directamente al Hospital. Esto significa que no habrá citas normales para chequeos, ni revisiones ordinarias de los niños, lo cual es muy grave, y además la saturación en las urgencias pediátricas del Hospital Provincial”. También señala que “al menos la semana pasada, los lunes y viernes por la tarde, el centro de salud de Marín no contó con médicos cuando deberían haber tres para atender a las 4.000 personas, lo que lleva a esperar cita con el médico general entre 15 y 22 días”. Por ello, anuncia “nuevas protestas en 2024, además de asistir a la manifestación convocada por SOS Sanidade para el domingo 4 de febrero en Santiago de Compostela.

Los tests de antígenos y las mascarillas “vuelan” de las farmacias

La gripe A ataca desde hace días a la población de forma notable, y el COVID sigue presente. Por ello la Xunta decidió el viernes posponer actividades no prioritarias y, al menos durante 15 días, y recomienda el uso de la mascarilla con carácter general para todos sus centros, tanto hospitales como de Atención Primaria. En los últimos días ya se ha notable un gran aumento de la demanda de mascarillas en las farmacias, pero lo que “vuela” casi a diario son los test de antígenos, sobre todo los que detectan de forma conjunta la gripe A y el COVID. Este fenómeno se detecta de forma especial desde Nochebuena, con las primeras reuniones familiares de estas fiestas, y se teme que en Fin de Año la situación se complique. Según datos del Sergas, el promedio diario de asistencias en las urgencias en diciembre es de 2.700, lo que supone un incremento del 85 sobre las 2.500 que hubo de media el mismo mes de 2022. En los actuales datos del Sergas, figuran en Galicia 653 personas ingresadas por o con gripe, de las cuales 27 están en la UCI. En cuanto al COVID, son 160 hospitalizados, siete de ellos en cuidados intensivos, mientras que las infecciones por virus respiratorio sincitial (VRS) provocan 162 ingresos, seis en UCI.