Un informe técnico desaconseja que la selección española entrene hoy en Pasarón

El entrenamiento de la selección española femenina de fútbol, y de la italiana, previstos para esta tarde en el Estadio Municipal de Pasarón (a las 17.00 y a las 18.30 horas, respectivamente) están en el aire debido a un informe técnico que desaconseja sobrecargar el césped para que llegue en las mejores condiciones al partido de mañana entre ambos combinados, correspondiente a la UEFA Women’s Nations League.

Al cierre de esta edición todavía no se había hecho oficial la decisión al respecto de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que barajaba varias opciones. La más lógica sería un cambio de escenario para llevar a cabo estas sesiones. La Federación Gallega colabora activamente en la organización de este encuentro y ayer aportó nombres de varios campos de hierba natural en la zona de O Salnés, ya que la expedición española se alojará en el Hotel Gran Talaso de Sanxenxo. Así, se habría estudiado la posibilidad de que las selecciones se ejercitaran en A Illa, Cambados, Ribadumia o Vilagarcía, entre otros puntos. Sin embargo, esta alternativa podría suponer un problema a nivel logístico, ya que está todo preparado para que la rueda de prensa previa al entrenamiento se realice en Pasarón, a las 16.00 horas la de España y a las 17.30 horas la de Italia.

La otra opción que barajaba la RFEF era suspender directamente ambos entrenamientos, pero es algo poco habitual y podría no gustar a las futbolistas, que necesitan adaptarse al terreno y ejercitarse antes del partido.

Además, la presencia de público sería otra de las cuestiones que también estarían en el aire, ya que a los cuerpos técnicos de ambos combinados no les convence la idea de trabajar en esas condiciones. Aunque la asistencia a Pasarón sería accesible en cuanto a logística, en otros estadios podría ser más complicado albergar público.

La selección española está concentrada desde el lunes en la residencia de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. La expedición llegará este mediodía a Vigo y posteriormente se trasladará a Sanxenxo, donde tenía previsto un encuentro con aficionados. Mañana, viernes, España disputará su quinto partido de la UEFA Women’s Nations League a partir de las 21.30 horas y podrá seguirse por La 1 de TVE. Tras el encuentro, el equipo regresará a Madrid.

Visitas técnicas

El césped de Pasarón se cambió el pasado mes de agosto con el objetivo de solucionar el mal estado que presentaba en las últimas temporadas. El Pontevedra CF optó por renovar el tapete y la primera capa subterránea, las más dañadas por la acumulación de agua durante las épocas de lluvia, y aplicar un tratamiento. Esto se debe a un grave problema en el drenaje del campo que arrastra desde su inauguración, en el año 2012. Para solventar este problema sería necesaria una intervención a fondo en el césped que costaría alrededor de medio millón de euros, de ahí que la entidad granate haya optado por una opción más asequible y que podría funcionar bien.

Hasta ahora, esta solución intermedia estaba funcionando bien, pero las últimas borrascas habrían dejado el césped en un estado muy blando, ya que el problema con el drenaje no se llegó a solucionar. Aunque el campo no está en mal estado, lo aconsejable es que no se utilice en exceso para evitar que se dañe más.

A finales del mes de octubre un grupo de técnicos de la RFEF visitó el Estadio Municipal junto a representantes de la Federación Gallega, del Pontevedra CF, de la Diputación y del Concello. Las primeras valoraciones fueron satisfactorias, según el director del departamento de operaciones y eventos de la RFEF, José María Mora, que entonces se deshizo en elogios hacia el renovado tapete. “El campo está bastante bien. El césped, que es el elemento principal, está formidable. El club lo tiene en un estado magnífico y es un estadio que reúne todas las características para nuestras selecciones y con el afán de que sea una fiesta y se llene el estadio para animar a nuestra selección absoluta femenina”, afirmó.

La Federación Gallega abordó en la última semana una serie de mejoras en el estadio, desde aumentar la potencia de la iluminación, hasta labores de limpieza exterior e interior.

1.200 entradas se pondrán a la venta este jueves La Federación Gallega de Fútbol comunicó anoche que este jueves, a partir de las 16.00 horas, pondrá a la venta 1.200 entradas para el partido de mañana entre España e Italia en Pasarón (21.30 horas). Esto se debe a que la mayoría de las localidades reservadas para la afición italiana fueron liberadas y se van a poder poner a la venta, así como un cupo “que salen del esfuerzo de patrocinadores que dan respuesta a la alta demanda existente”, según indica la RFGF en un comunicado. Estas entradas se podrán adquirir en la sede de la RFGF en Pontevedra, a partir de las 16.00 horas (máximo 2 por persona). Tendrán el mismo precio de salida que el primer día a través de la venta online, pero por operatividad y por evitar posibles problemas de acceso a la web, la Federación decidió hacer la venta física.

Narración especial para las personas ciegas

La RFEF vuelve a poner a diposición de las personas ciegas el sistema especial de narración descriptiva, pensada para facilitar el seguimiento de los partidos a personas invidentes, tanto dentro del estadio como desde cualquier parte del mundo. El sistema consiste en proporcionar una narración detallada de los encuentros a través de una aplicación, la cual ofrece transmisiones sin publicidad, comentarios adicionales o distracciones, centrándose exclusivamente en la descripción del juego. Para acceder a esa narración, las personas interesadas deben descargarse una aplicación llamada “RFEF Narración para personas ciegas”.