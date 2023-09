El lucense Basanta, a las puertas del podio en el Mundial sub-23 antes de ser descalificado

El campeonato del Mundo sub-23 estuvo marcado por el excelente rendimiento ofrecido por el lucense Esteban Basanta, que compitió en todo momento como el mejor representante del país anfitrión en la lucha que se gestaba en la cabeza de carrera y llegó a meta en cuarta posición, por detrás del alemán Simon Henseleit, el neerlandés Mitch Kolkman y el galo Baptiste Passemard, antes de ser descalificado.

El triatleta formado en las pistas del CGTD luchó en el tramo de natación por seguir entre los mejores y fue en la bicicleta donde se enganchó al grupo cabecero. Sin embargo, el ritmo frenético de la carrera llevó a Basanta a incurrir en descalificación, al tener que sortear un cono en posición indebida para evitar la caída.

Con respecto a la sanción, Basanta hizo referencia a la presión propia de la carrera. “Era un pelotón muy grande y en varios momentos me empujaron fuera del circuito y la verdad es que no tenia elección. Era caerme o salir por fuera de los conos e instintivamente todo el mundo protege su seguridad”, admitía el triatleta.

“Medalla no tengo, lo mejor que tengo es la actuación que he hecho, devolver el cariño a la gente que me ha estado apoyando y con eso soy feliz. El cuarto me lo pueden quitar, pero el amor de toda mi gente no me lo puede quitar nadie”, expresó.