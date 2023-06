La quinta edición del Rallye de Pontevedra se saldó este sábado con un éxito de participación y de público en todos sus tramos, protagonizado por el triunfo de Víctor Senra y su copiloto David Vázquez. Con esta victoria, su tercera consecutiva en la cita pontevedresa, el piloto de Dumbría dio un paso más para cimentar el que sería su séptimo título autonómico consecutivo, al ganar las cuatro primeras pruebas disputadas del Campeonato de Galicia de Rally.

Senra (Citröen C3 WRC) dominó la prueba de principio a fin, metiendo grandes diferencias a sus más directos perseguidores desde el primer tramo y marcando un mejor tiempo general de 58.56.276, el único por debajo de la hora en los nueve tramos disputados. Solo el segundo clasificado de la prueba, el gondomareño Alberto Meira (Skoda Fabia Rallye 2), que finalizó con un tiempo de 1:00:14.240, fue capaz de seguirle la estela en algunos tramos como el tercero, donde acabó a 3,5 segundos del líder, o el último, donde se quedó a cinco décimas de la victoria parcial. Cerró el podio del rallye José Manuel Lamela (Skoda Fabia N5), que tras un inicio titubeante se aprovechó de la retirada de Luis Vilariño tras una salida de pista para hacer cinco terceros puestos seguidos en los últimos cinco tramos y acabar en el tercer lugar del cajón.

No obstante, la parte final de la carrera no sucedió sin contratiempos, ya que la organización se vio obligada a neutralizar el quinto tramo (Meaño) por una salida de pista y a cancelar el séptimo tramo (entre Campo Lameiro y Moraña) por un altercado con un vecino de la zona.

La próxima cita del Campeonato de Galicia de Rally no saldrá de la provincia, con la decimonovena edición del Rally Sur do Condado, que se celebrará en Salvaterra do Miño del 7 al 9 de julio.