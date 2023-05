Tras la presentación de las actuaciones en el entorno de la playa fluvial y la Illa das Esculturas, Pontevedra Alternativa (POAL) presenta su tercera actuación en la zona de A Moureira y As Corvaceiras. Esta actuación contará con cuatro propuestas. La primera de ellas afectará al muelle de Corvaceiras, recuperando el proyecto que En Marea presentó en 2016 bajo el nombre “A praza do Mar”, para transformar este lugar en una zona de reunión, con acceso directo a la ría. La segunda será la creación de una piscina de agua salada. Para completar la actuación, se creará una plataforma elevada peatonal entre la plaza del Gremio de Mareantes y la nueva de As Corvaceiras.

Finalmente también se impulsará la creación de un parque canino en los jardines posterior a la Autoridad Portuaria. Actualmente esta zona se encuentra en malas condiciones, por lo que POAL pretende aprovecharlo, recuperarlos y crear una zona de esparcimiento para los perros, explica el candidato, Carlos Fontán.