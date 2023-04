La Universidade de Vigo ya trabaja en el nuevo Máster de Enfermería y, en cuanto se ponga en marcha la nueva Facultade de Enfermería, en el curso 2024/25, iniciará el proceso relativo al Doctorado. Así lo anunció hoy el rector, Manuel Reigosa, en la Deputación de Pontevedra, tras una reunión en la que se abordó el proceso de traspaso de la actual Escuela de Enfermería a la Universidad, un encuentro en el que, entre otros, participaron el director de la misma, Miguel Ángel Piñón, y la presidenta del gobierno provincial, Carmela Silva.

La escuela pontevedresa, hasta ahora dependiente de la Deputación de Pontevedra, se encuentra en pleno procedimiento administrativo para formar parte integral de la Universidade de Vigo, como el resto de grados, una noticia que se conoció hace unos días. Mañana mismo la cuestión será abordada por el Consello de Goberno y, una vez obtenido su visto bueno, pasará por el Consello Social y el Consello Galego de Universidades, haciéndose realidad una aspiración de años de esta escuela. Al igual que la de Pontevedra, también pasarán a depender de la Universidade de Vigo, y por lo tanto de la Xunta de Galicia, las escuelas de Enfermería de la ciudad olívica y Ourense, culminándose con la creación de la futura facultad, que aglutinará a las tres, un proceso que era la gran asignatura pendiente en el ámbito educativo.

“El problema de la Deputación no era financiar a la escuela, sino que esta no formaba parte de la Universidad con una facultad. La financiación era lo de menos” Carmela Silva - Presidenta de la Diputación de Pontevedra

Hasta que el traspaso sea una realidad, la Deputación de Pontevedra, tal y como confirmó Silva, se compromete a seguir financiando a la escuela. “Todo van a ser facilidades, vamos a trabajar juntos para que en el curso 2024/25 comience a funcionar esa facultad”, avanzó.

Reigosa recordó que en 2019 se inició este proceso: “Ya entonces nosotros mostramos nuestro interés para que los alumnos de las escuelas actuales pasasen a ser alumnos al cien por cien de la Universidad y puedan participar de la vida universitaria al cien por cien”.

“Ya tenemos aprobado por parte del Claustro la futura facultad de Enfermería, que incorporará a las tres escuelas; todas las partes implicadas estamos comprometidas para que se haga. Llevamos ya un tiempo trabajando para la implantación del Máster de Enfermería, que va a permitir que el inicio de la facultad ya tenga no solo el Grado único sino también el máster. Para ello habrá un programa de formación para que los profesionales que están en la escuela consigan el título de doctor y unas competencias importantes en investigación. Aspiramos incluso a tener un programa de Doctorado propio relacionado con la Enfermería y, por tanto, dentro de la facultad contar con todos los títulos posibles para la formación del alumnado”, informó el rector.

“Para la universidad la presencia en el centro de Pontevedra es importante. El edificio del Hospital Provincial cumple muchas funciones y habrá que ver. Soy optimista" Manuel Reigosa - Rector de la Universidade de Vigo

La financiación no será un problema, ya que la Diputación de Pontevedra seguirá asumiéndola hasta que se firme el acuerdo con la Universidade de Vigo y la Xunta de Galicia. “El problema de la Deputación no era financiar a la escuela, sino que esta no formaba parte de la Universidad con una facultad. La financiación era lo de menos”, repitió en varias ocasiones Carmela Silva. “Todo lo que nos plantee la Universidade de Vigo va a ser sí, porque crear esta facultad es fundamental para nuestra provincia”.

Respecto a la sede central de la futura Facultade de Enfermería, aunque todo apunta a que será Pontevedra la elegida, entre otros motivos por ser la escuela más antigua de las tres que la integrarán, el rector no quiso confirmar este punto. “No quiero adelantar y no es el momento de hablar de ello, pero, obviamente tanto en el campus de Pontevedra, como en el resto de los campus, hay unas previsiones que nos permitirán visibilizar esa facultad”, resumió. “Para la universidad la presencia en el centro de Pontevedra es importante. El edificio del Hospital Provincial cumple muchas funciones y habrá que ver. Soy optimista y creo que hablando se entiende la gente. Tener una ubicación en el centro sería magnífico”, dijo respecto a la posibilidad de que este espacio se dedique, tras la conclusión de las obras del Gran Montecelo, a usos educativos.

La actual Escola de Enfermería de Pontevedra lleva años preparándose para el futuro traspaso a la Universidade de Vigo. Prueba de ello es que ya cuenta con seis enfermeros doctores, algo que no fue posible hasta 2014. El director del centro, Miguel Ángel Piñón, dijo en este sentido que se trabaja en esta línea.

En Pontevedra hay 225 alumnos, siendo 55 el número máximo actual de nuevos estudiantes que se admiten cada año.