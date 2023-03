O concelleiro de Obras e Servizos Municipais, Julio Casás, supervisou eonte, acompañado polo titular de Urbanismo Gregorio Agís, o avance experimentado na actuación que o Concello está a acometer no Camiño Real, entre os lugares da Bouza e Urxeira, co obxectivo de reforzar a seguridade viaria e a renovación de servizos básicos. Trátase dun proxecto financiado con fondos correspondentes ao Plan Concellos da Deputación de Pontevedra na convocatoria de 2022. Se as condiciónmeteorolóxicas o permiten, as obras concluirán nas vindeiras datas.