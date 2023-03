“La hipertensión arterial es una epidemia silenciosa, por desgracia es asintomática”

¿Cuáles son los valores en los que debe mantenerse la tensión arterial? ¿Cómo debe tomarse? ¿Cuáles son sus causas y tratamiento? Sobre todas estas cuestiones disertó en la Asociación de Vecinos San Roque de Pontevedra el doctor Pedro Cabrera Pérez, que ofreció la charla “Importancia de un buen diagnóstico en hipertensión arterial”.

– Defina hipertensión...

– La tensión arterial es la presión con la que va la sangre dentro de las “tuberías” arteriales y venosas, como la presión del agua en las viviendas, es la intensidad con la que circula la sangre, también podemos compararlo con el neumático de un coche, que puede reventar cuando está por encima de los valores normales.

– ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión?

– Por desgracia es asintomática. Es una de las enfermedades que menos síntomas da. Una persona puede estar con 180 de tensión, que es una tensión altísima, y no sentir nada. Es una epidemia silenciosa. Por los síntomas no podemos guiarnos, solo podemos fiarnos de los controles periódicos. Si esperamos a tener algún síntoma, como un dolor de cabeza, ya va a ser por una subida exagerada. Los síntomas no son frecuentes, son muy raros.

– Su charla se centró en la importancia de un diagnóstico en hipertensión arterial, ¿cuáles son las claves para conseguirlo?

– Es muy importante hacer un buen diagnóstico, aunque parezca algo obvio, porque sí que ocurre que se pueden hacer malos diagnósticos de hipertensión arterial. Hay muchos errores en el acto de la toma de la tensión arterial. La tensión hay que tomarla con el paciente en reposo, no puede llegar y sentarse y automáticamente tomársela; tiene que estar cinco minutos previos antes sentado. También es muy importante la posición: debe estar relajado, con el brazo apoyado... Hay hasta once medidas que hay que cumplir y de las que dependen el resultado de la cifra que se va a tomar. Si no se siguen llegas a una cifra alta cuando en realidad no lo es. Tener un mal diagnóstico te lleva al médico a iniciar un tratamiento cuando no es necesario, e incluso puede ser peligroso, porque te baja la tensión.

– ¿Son fiables los aparatos de medir que podemos tener en casa?

– Estos aparatos tienen que estar homologados, validados por sociedades internacionales, como la Sociedad Británica de Hipertensión, que reúne las marcas y el tipo de modelo de aparatos que son para utilizar. Generalmente ahora son todos a pilas. Los de las farmacias, obviamente, son todos homologados, así como los de las ortopedias.

– ¿Cuáles son los márgenes en los que se debe mover una tensión normal?

– 140-90 para la población en general. Es la cifra normal de la tensión. La edad influye mucho, ya que con los años hay una mayor tendencia a tener hipertensión: la incidencia por encima de los 65 años es del 60%. Esto se traduce en enfermedades como los infartos, ictus, insuficiencia cardíaca... de las que muere la población occidental. Por eso tiene tanta importancia realizar un buen diagnóstico.

– ¿Los valores de la horquilla son diferentes en los pacientes mayores?

– Sigue siendo la misma cifra, por encima de 140-90 el paciente mayor sufre un daño por hipertensión.