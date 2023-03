La Asociación Cultural Armadiña ha anunciado que “este ano non haberá Armadiña Rock”, el festival de música gratuito que se celebraba cada verano en la plaza de A Chousa, en Combarro.“Nos últimos anos, todo foi mudando: as nosas vidas persoais sufriron cambios importantes, os ánimos xa non son os mesmos ou o noso tempo libre xa non é o que era”, explica la asociación en un comunicado. Explica además que “organizar un festival aberto desde unha asociación de voluntarias non é o mesmo que facelo desde unha empresa privada”, así como que “os impedimentos e escasos apoios a nivel administrativo e institucional escasean máis cada día. A pouca confianza en asociacións como a nosa, que non se lucra deste tipo de eventos, tamén fixo que nos últimos anos tivésemos que ir sacando forza das reservas, e iso, como ben comprenderedes, acaba por esgotar”.

En todo caso la asociación Armadiña aclara que “todo isto non quere dicir que a nosa intención sexa deixar o festival á deriva” sino que “precisamos un descanso que nos permita repoñer folgos e ilusión para regresar con forza no 2024”. “Non queremos que pensedes que isto remata aquí. Non. O Armadiña Rock ten moita vida por diante”, añade la agrupación. En este comunicado, las responsables de la Asociación Armadiña dan las gracias a las personas voluntarias que colaboran con ellas, “infatigables, sempre dispostas a axudar pase o que pase” y también “ás festivaleiras que acudides a Combarro todos os anos, sexa cal sexa a proposta, e que, ademais de gozar, facedes todo o que estea na vosa man para impulsar o festival e enchelo de amor”. Extiende su agradecimiento a las empresas de Poio y a sus patrocinadores, “por un apoio imprescindible”, así como al vecindario de Combarro “que sabendo o que supón un festival coma este na vila, sodes o sustento primeiro”.