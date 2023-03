El Concello pedirá una “incidencia de nulidad de actuaciones” al Tribunal Supremo para que la Audiencia Nacional vuelva a juzgar la ubicación de la pastera de Ence en la ría de Pontevedra. La portavoz del Gobierno local, Anabel Gulías, explicó en la mañana de este lunes que desde que tuvieron conocimiento de la resolución trabajaron a fondo varios servicios municipales, en especial la asesoría jurídica, y se presenta ahora esta primera acción “contra una sentencia que consideramos injusta”.

La junta de gobierno aprobó presentar esta incidencia de nulidad basada en que cuando se presentó el recurso ante la Audiencia Nacional (cuya resolución sirvió de base posteriormente para la resolución del Supremo) se argumentaban varios motivos por los que el Concello consideraba que la pastera debería salir de la ría.

“La Audiencia Nacional no valora todos”, recordó Anabel Gulías, pero estimó el primero de ellos, el famoso artículo 32 referido a que la fábrica podía tener otra ubicación que no fuese en terrenos de dominio público marítimo terrestre. Analizó ese único argumento, lo que en opinión del Gobierno local “genera en el Concello indefensión, porque nosotros no dábamos solo ese argumento sino muchos más motivos”.

Así, los servicios jurídicos del Concello solicitarán la paralización de la resolución del Tribunal Supremo y volver de nuevo a la Audiencia Nacional “para que se juzguen cada uno de los motivos que esgrimimos en nuestro recurso y de esta forma se nos permita defendernos con todas las garantías de un proceso judicial justo, igualitario y efectivo”, destacó Anabel Gulías.

En concreto, y a mayores de su posible ubicación fuera de terrenos en dominio público marítimo terrestre, se argumentaba que la pastera vulnera la legislación ambiental autonómica (en especial de las directrices de Ordenación do Territorio y del Plan de Ordenación do Literal) y también que no podía conceder una prórroga de estas características un gobierno en funciones, “en tiempo de descuento”, señaló la edil, sino proceder de un Ejecutivo con garantías “acordes con la importancia de condenar a un espacio natural como la ría a todos estos años”.

Otro de los argumentos es la concurrencia competitiva. Se recurre a la directiva de servicios de la Unión Europea en relación a la conocida como directiva del Lago Como. “En este caso, simplificando mucho jurídicamente, es que todos los quioscos que estaban en el borde de este emblemático lugar natural para estar ahí tenían que tener una concurrencia competitiva, es decir, no se podían dar a dedo. Y la propia directiva establecía que tenía que haber proceso de concurrencia pública”.

También se señalaba entre los argumentos a la caducidad expresa de la prórroga a Ence en 2018 “y como cuestiones colaterales tocábamos alguna que sí también está contemplada en la Audiencia Nacional como exceso de plazo y algunas otras cuestiones”, pero los motivos centrales son los anteriores “y son los mismos que en el incidente de nulidad de actuación volvemos a repetir”, destacó Anabel Gulías, que hizo hincapié en que “no hay solo un motivo para que Ence se marche de la ría, hay muchos. Y si se me permite este verano vimos claramente con la escasez de agua algunos otros por los que la pastera no debe estar ubicada en el lugar en el que está”.

La concejala se retrotrajo a las palabras del alcalde de Pontevedra: “Es una cuestión importantísima para el Concello, para el gobierno local de Pontevedra, recuperar los terrenos y por tierra, mar y aire empezamos el proceso para devolverle a los vecinos lo que les pertenece”.