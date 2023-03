“Lo que más me sorprende de Galicia es su similitud tan grande con Bulgaria”

“Hipnosis” es el título de la exposición que el artista búlgaro Ivo Sirakov presenta en el Liceo Casino. Impulsada por el Ateneo, se trata de su primera muestra en Galicia y en ella tienen especial protagonismo chamanas, brujas, sacerdotisas, matronas… Las mujeres, afirma el pintor, “son las únicas capaces de hipnotizar, encantar y revolucionar la mente”.

–¿Qué es “Hipnosis”?

–Es un poco largo de explicar, pero tenía la idea de presentar más o menos los últimos tiempos en los que estamos viviendo, de alguna manera la hipnosis que nos está envolviendo en los últimos años, que nos hemos quedado un poco como aturdidos con todo lo que nos ha pasado. Y de paso repasar esta idea de la hipnosis a lo largo de la historia humana.

–La conecta con las mujeres

–Estoy intentando presentar también las cosas en su contexto histórico, envolviendo la hipnosis y conectándola con las mujeres a lo largo de la humanidad, todo lo que son brujas, hechiceras, las mujeres que nos han llevado a embellecernos y al mismo tiempo también todas las guerra que se han conectado con ellas. Es un tema bastante amplio.

–De hecho la exposición se completa con textos…

–Si, hay muchos textos escritos en los que describo. Porque, claro, intento explicarlo de un modo más extenso, porque son ideas sobre las que llevo reflexionando hace tiempo y me gustaría expresarlas. La idea en general en sí era el introducir la mujer en esto. Yo siempre he estado inspirado por la mujer en sí, como muchos otros pintores, pero lo que quería es representar aquí la hipnosis como un movimiento de la humanidad, que ha podido cambiar toda la historia y muchas veces claramente las protagonistas de esta hipnosis global han sido las mujeres, porque en muchos casos han sido más inteligentes que los hombres. Por eso han utilizado el baile, la magia, el chamanismo y tantas otras cosas, porque han tenido que apañárselas desde el origen de la humanidad. Esa es la idea.

–También aborda temas como la muerte

–Toca un poco de todo, también hay ese tema de la muerte, algún tipo de mitología, cosas del Medievo… Son varias áreas diferentes que se tienen que ver en unos 17 cuadros, cada uno de ello explicado con textos. Ahora estoy también acabando un cuadro para dejar en el Liceo Casino porque yo nunca había venido a Galicia, para mi era algo nuevo, y me encontré con que mi país tiene bastante parecido con Galicia. Resido desde hace casi 25 años en España, pero siempre en la parte sur, en estos momentos vivo en Altea, y venir aquí ha sido un shock para mi porque le veo bastante parecido con Bulgaria.

–¿Es lo que más le ha sorprendido de Galicia?

–Lo que más, lo que más me sorprende de Galicia es la similitud tan grande que tiene con Bulgaria. Yo no había venido aquí hasta este mes y es muy similar, incluso en algunas tradiciones son muy semejantes. Me ha sorprendido mucho y de hecho el cuadro en el que estoy trabajando para dejar en el Museo se basa en la tradición de los cuentos de aquí, en las brujas de Galicia, porque me pareció un tema fascinante.