Relevo en la Brilat en un momento “inestable” en el que “debemos prepararnos para lo que se nos pida”

Pardo de Santayana releva al frente de la Brilat al recién ascendido a general de División Luis Cortés, al que agradeció su trabajo en la Brigada Galicia estos tres años. Pardo de Santayana, de origen cántabro, regresa a la que el mismo calificó como “su casa”, puesto que sirvió en la Brilat en dos ocasiones. Lo hace, como él mismo reconoce, en un momento de enorme inestabilidad a nivel internacional. Aunque sin nombrarla, pero con la guerra de Ucrania presente en la mente de todos, Pardo de Santayana señaló como principal reto al frente de la Galicia VII “el estar preparados para ser empleados en todas aquellas ocasiones en las que España lo requiera de nosotros y eso es algo impredecible” actualmente.

El ya general jefe de la Brilat explicó que aterriza al frente de la unidad justo en el momento en el que la Galicia VII inicia, además, un nuevo ciclo de preparación tras culminar el pasado año con éxito las misiones en Irak y Mali. Se abre ahora un nuevo ciclo de preparación para la unidad que “a mí me viene muy bien” ya que puede aplicar “mis criterios, mis instrucciones y mis guías de planeamiento para que cuando llegue el momento podamos desplegarnos con garantías”.

Así, al tratarse de este primer año del nuevo ciclo de adiestramiento no parece que se prevean desplazamientos a las misiones más estables en el extranjero como son las de Irak, Líbano o Mali; aunque el general insiste en que “cualquier predicción a tres años y más en este escenario tan complejo es muy complicado”, así que apostó por “ir paso a paso”.

Lo que sí se sabe es que la Brigada se integrará en una nueva estructura de la OTAN, la “NATO Readiness Initiative (NRI)” que supondrá liderar una fuerza de unos 1.500 hombres con capacidad de despliegue entre 20 o 60 días. En este sentido, preguntado acerca de lo que puede demandar la Alianza Atlántica de la Brilat, el general Pardo de Santayana no se preocupó tanto de la reestructuración que pueda realizar la OTAN de sus fuerzas multinacionales, sino de poner a disposición de la Alianza lo que “siempre nos han pedido”, que son “batallones coherentes, bien preparados y en condiciones de hacer lo que se nos va pidiendo, es decir unidades capaces de hacer el trabajo”.

Pardo de Santayana reconoce que este escenario inestable a nivel internacional sí que va a influir en la actividad y entrenamiento diario de la Brilat: “Nos afecta porque la complejidad de las operaciones actuales cambian muy rápido, sorprendiéndonos constantemente y hace que tengamos que ser cada vez más listos”, explica. Mucho trabajo, estudio y lectura, así como seguimiento de los distintos acontecimientos es fundamental para mantenerse actualizados. “Necesitamos también más visión de conjunto”, dijo. Requirió a sus hombre aportación de distintos puntos de vista para que “nos ayuden a encontrar soluciones que a veces no son fáciles”. “Yo lo que quiero es sobre todo aprovechar el talento”, dijo.

En estos nuevos escenarios y en “periodos más complejos como este hay que ser muy flexible e ir adaptándote a lo que va ocurriendo”, señaló.

Nuevos vehículos

Otro de los grandes retos para la unidad seguirá siendo completar el proceso de adaptación a los nuevos vehículos de combate de ruedas VCR 8x8 modelo Dragón que están recibiendo. Esto implica cambios en aspectos como la organización, preparación, adiestramientos, instalaciones e infraestructuras, entre otros.

El acto de toma de posesión consistió en un desfile castrense en el que también se rindió el tradicional homenaje a los caídos. Alfonso Pardo de Santayana asumió la jefatura de la Brilat también ante autoridades civiles como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el delegado del Gobierno, José Miñones, la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba y los alcaldes de Pontevedra y Marín, Miguel Anxo Fernández Lores y María Ramallo.

Pardo de Santayana: “Vuelvo a la que considero mi casa”

El nuevo general de la Brilat, Alfonso Pardo de Santayana Galbis reconoce que vivió su toma de mando de la Brigada Galicia con mucha “ilusión y emoción”. “Vuelvo a lo que considero que es mi casa” dado que, tal y como recordó, sirvió en los dos Regimientos de la Brigada, el Isabel la Católica y el Príncipe, “por eso me siento de la Brilat”. “Es algo que me llena de orgullo pero también de responsabilidad, ya que soy consciente del trabajo que requiere y que esta unidad sea la unidad que es hoy en día”, añadió. “Si la Brigada Galicia se ha ganado a pulso ser considerada una de las mejores unidades de nuestro Ejército se debe, sin duda, a la gran labor de sus hombres y mujeres en cuantas misiones y escenarios actúa”, indicó antes en su discurso de toma de mando. Pardo de Santayana Galbis proviene de una familia de raíces cántabras y larga tradición militar. El nuevo general jefe de la Brilat recordó que ayer mismo se celebraba el aniversario de la fundación de la Academia General Militar y tuvo unas palabras de especial agradecimiento a su madre, que finalmente no pudo estar en el acto, pero quien es descendiente del general Galbis, fundador de la primera época de dicha academia. Casado desde hace 29 años, tiene ocho hijos y cuatro nietos y señaló también sus profundas creencias católicas. A sus hombres les dijo que espera de ellos tres cosas: “lealtad, exigencia e ilusión”.