El conselleiro acusa a Lores de “hacer de esto un tema partidista, meramente político”

El titular de Sanidade señaló directamente al regidor municipal, con el que admitió tener una relación “muy fluida” durante la pandemia de COVID, pero que se fue deteriorando hasta el punto de que aseguró que desde el 26 de enero del pasado año Lores no ha vuelto a ponerse en contacto con él para interesarse por la situación del área sanitaria, “que todo el mundo sabe que tiene dificultades, especialmente derivadas de la falta de médicos de familia”. Así, afirmó que las relaciones con el alcalde están rotas desde enero de 2022 y le reprochó que no acudiera a la última reunión en materia sanitaria, celebrada el pasado 6 de agosto, y enviara a otra persona en su lugar.

El conselleiro también apuntó que Lores “vuelve a la dinámica” del BNG de “hacer de esto un tema partidista, meramente político”, al considerar que el manifiesto aprobado en la reunión de alcaldes “no se apunta a la responsabilidad del Ministerio” en cuanto a “su inacción desde el año 2018” de promover la acreditación de más plazas MIR.

Comesaña volvió a defender el trabajo de la gerencia del área sanitaria y, con respecto a la reunión que ha convocado para el próximo jueves 26 de enero, recalcó que se va a celebrar en un contexto institucional y no político. Será una reunión técnica, según avanzó el conselleiro, que explicó que “seguiremos trasladando a todos los concellos y áreas sanitarias la información al detalle de lo que estamos haciendo en nuestro ámbito de competencias. Por ejemplo, hablamos de esas plazas en propiedad que hemos convocado en Pontevedra y que se cubrieron o lo que estamos haciendo con los MIR que van a finalizar, o lo que estamos haciendo en las nuevas plazas que este año Galicia incorpora, que como saben son 65 plazas”.

Sobre la exigencia de los alcaldes de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acuda a esta próxima reunión, Comesaña insinuó que no asistirá: “Yo creo que el Día de Reyes Magos ya pasó. Cada uno puede pedir lo que quiera, eso no hace más que demostrar el ámbito político”. Además, continuó con tono irónico pidiendo que acuda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “y explique por qué después de cuatro años” del acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 2018 “ninguno de los cuatro ministros hicieron nada” por responder a las reivindicaciones sobre el MIR que trasladan las comunidades autónomas.

En este sentido, el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, ante la “dificultad en la cobertura de plazas” de facultativos, planea echar mano de médicos internos residentes (MIR) de cuarto año para que puedan pasar consulta en un punto de atención continuada (PAC) y un centro de salud, “siempre” con supervisión de un tutor o colaborador y por 1.950 euros al mes adicionales a su salario.

Así lo aseguró la Consellería de Sanidade, después de que la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec) emitiese un comunicado en el que denuncia que el Sergas contratará residentes en formación “para cubrir plazas de personal sanitario estatutario”, una “maniobra” que este colectivo asegura que es “contraria” a la legislación vigente.

En cambio, la Consellería defiende la medida y asegura que ya en verano de 2022, también en el área de Pontevedra, se habilitaron “medidas extraordinarias” para que los MIR de último año de formación “colaborara con la autonomía que permite su programa formativo”, en este caso a través de guardias en los PAC “acompañados siempre de otro personal médico”.

Comesaña aseguró, no obstante, que esta medida está “planteada, pero no cerrada”. “Tenemos pocos médicos de familia, ese es el problema que tenemos en la sanidad en todo el Estado, y algunos de ellos van a acabar en el mes de mayo. A algunos que han manifestado que quieren trabajar en los puntos de atención continuada les hemos pedido, y tiene el visto bueno del Ministerio de Sanidad, que en esos últimos meses refuercen las guardias de PAC en algunos puntos en los que tiene que haber tres médicos y hay dos”.

“Es una reunión más de foto que de fondo”

Alcaldes del Partido Popular optaron por no acudir a la reunión convocada por el de Pontevedra, Miguel Anxo Fernánedz Lores, porque “no nos gustaron ni la forma ni el fondo” de la invitación, según explicó la alcaldesa de Marín, María Ramallo, que describió este encuentro como algo “más de estética o de foto que de fondo”. El objetivo de hacer un “frente común contra el desmantelamiento de la sanidad pública”, frase que figuraba en la carta enviada por Lores, a los integrantes del PP les parece un “feo” al conselleiro de Sanidade y al gerente del área sanitaria. “Nosotros estamos en medidas concretas”, apuntó Ramallo, que invitó a los alcaldes de BNG y PSdeG-PSOE a presentar “medidas concretas” en el encuentro convocado para el próximo 26 de enero por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Ramallo dijo que “los problemas en la atención primaria son evidentes, y llevamos tiempo trabajando para solucionarlos. Todos estamos preocupados por cubrir las plazas y por dar una mejor atención sanitaria, pero la convocatoria de la reunión tiene que ser con calado de fondo. Con medidas concretas, con propuestas concretas y constructivas. Crear una frente común de alcaldes y alcaldesas, donde no se sabe muy bien que se va a pedir no es operativo. Parece que se pretende hacer más política que otra cosa”.