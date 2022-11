"Tuvimos mucha suerte", señaló la concelleira de Protección y Seguridad Ciudadana de Pontevedra, Eva Vilaverde, en relación al incendio de las naves de la antigua fábrica de Pontesa. "A pesar de la gravedad, porque hay una persona herida grave, pudo ser mucho peor, las consecuencias pudieron ser mucho más graves y afectar a más población". La edil nacionalista aseguró que "nos encontramos allí con un auténtico polvorín, con toneladas de material inflamable: grano, cereal, pipas de girasol… En unas naves de gran altura, con 15 metros de altura de cereal, sin las más mínimas medidas de seguridad, sin sistema de extinción de incendios, por no tener no tenían ni hidrantes, tuvimos que transportar agua y utilizar un carrusel de medios para tener dotación de agua permanente allí, y tampoco contaba con licencia de actividad".

Vilaverde apuntó incluso que "fue un auténtico peligro que nos llevó a valorar in situ la posibilidad de confinar a los vecinos de Ponte Sampaio, porque cuando se reavivó el incendio, lo que ardía era fibrocemento, hablamos de amianto, y nos ayudó el viento, que permitió que la nube de humo negro subiese y no corriese peligro la población. Pero los bomberos llegaron allí y no sabían a lo que se enfrentaban: un auténtico polvorín de material inflamable".

La concelleira confirmó que en la mañana de este lunes "el incendio está controlado, está limitado su avance, los bomberos continúan allí para hacer una labor de prevención y control, pero damos por finalizada ya la situación de emergencia, ahora pasa a ser una situación de trasiego, y corresponde ya a la empresa hacer el tratamiento que corresponda a los materiales que allí están y a su movilización, siguiendo lógicamente todas las medidas de seguridad que correspondan según la normativa y las instituciones".

Ahora, la investigación de los hechos pasará a la Policía Judicial y "por parte del Concello, toca ordenar el cese inmediato de la actividad, incoar el expediente de reposición de la legalidad y los servicios jurídicos municipales están estudiando a quién corresponde abrir el expediente sancionador".

La concelleira explicó que "fue una extinción compleja por la temperatura que se alcanzó. Se trata de un material inflamable acumulado en toneladas, que produce unas temperaturas muy altas y con unas consecuencias que fueron graves, por desgracia, pero que pudieron ser mucho peores dadas las circunstancias, que dificultaron muchísimo más la extinción del incendio" y profundizó en la situación legal de las naves: "No nos consta actividad y por lo tanto tampoco ningún titular de esa actividad. La investigación pasa a manos de la Policía Judicial y ellos investigarán a quién corresponde la responsabilidad, nosotros no tenemos constancia de ningún tipo de actividad porque no hay solicitud de ningún tipo de licencia de actividad para esas naves de la antigua fábrica de Pontesa", señaló Vilaverde, que insistió en que "no hay ninguna solicitud de cambio de titularidad ni de ningún tipo de licencia, ni como almacén ni para actividad de ningún tipo".

En este sentido, destacó que "las naves no podían tener este tipo de material, ni dentro ni fuera, porque también descubrimos que fuera hay más material inflamable, está lleno de madera que se podía haber visto afectada por el incendio y las dimensiones habrían sido mayores". "Hay que precintar y cesar la actividad, pero en este momento es prioritario el tratamiento del material inflamable, que todavía está allí, que está ardiendo en su interior y hay que seguir enfriando y tratando según los protocolos de extinción de incendios y de prevención de riesgos, y proceder a su movilización", añadió.

La concelleira pontevedresa se mostró realmente preocupada por las consecuencias que podría haber tenido el incendio y explicó cómo es la situación de las naves: "Hay montañas de grano que llegan prácticamente al techo, hablamos de diez metros de altura y unos 15 metros de ancho, o más. Hablamos de montañas, sobre todo en la zona central, porque por dentro las naves están comunicadas y no ardió una sola, ardieron varias. Por la noche había tres zonas que se estaban tratando: una montaña central, que es donde se piensa que se inició el incendio, que está comunicada con otras dos montañas que ocupan varias naves; después había otra más hacia la zona Sur y otra más hacia la ría, más baja, que también estaba ardiendo", comentó Vilaverde, que añadió que "lo que fue más espectacular fue cuando la combustión hizo que explotase la uralita, y eso es dinamita pura. No sabemos exactamente qué superficie abarcó, pero hay tramos de la cubierta que se abrieron, se rompieron y se quemaron, pero por dentro (el fuego) corrió por todo el grano".

En este sentido, la edil de Protección y Seguridad Ciudadana insistió en que el cereal allí acumulado "ya se sabe el peligro que tiene, fermenta, coge mucha temperatura, no sé hasta qué punto puede incluso entrar en combustión automáticamente, tampoco quiero avanzar nada, pero indica las dificultades que tiene y las condiciones que hay que cumplir para mantener una nave con un material de estas características porque pasa algo así y alcanza muchísimo calor; tiene que estar preparada para que no haya humedad, para que no haya agua, para que haya manera de enfriar si se produce algo así, o que salte una alerta si se alcanza demasiada temperatura, que haya hidrantes por si hay un incendio… no teníamos absolutamente nada de eso".