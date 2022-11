Los vecinos de Cantodarea, en Marín, siguen sin una solución eficaz al problema de malos olores que padecen desde hace meses. En su día el Concello contrató a una empresa especializada, Ambiente et Odora, para localizar el origen de este problema y el primer paso fue pedir a los afectados que elaboraran un “diario de olores” donde anotar el día, hora, procedencia y otras características del hedor.

Ahora, se ha optado por realizar una prueba de humo con el fin de detectar posibles fugas en las redes domésticas. Operarios de la empresa, acompañados de técnicos municipales, iniciaron este jueves estas pruebas en la red de saneamiento de la zona de Cantodarea. El Concello cree que este trabajo, junto con los “diarios de olores” que cubren los afectado, “servirá para recabar más información sobre esta situación, de tal forma que se pueden identificar los factores que la desencadenan y, de esta manera, adoptar las soluciones más adecuadas”.

Durante esta prueba, es posible que se vea humo saliendo de las instalaciones sanitarias de las casas y de posibles fisuras que pueda haber en el suelo o en otros lugares. Este humo, según explican desde la empresa, no es tóxico y tiene un color blanco, rosa o rojo. No deja residuos y no presenta riesgo de incendio. Explica el gobierno loca que en general, el humo no debería entrar en las viviendas que no tengan tuberías defectuosas o sifones secos, por lo que, en el caso de entrar, es sinónimo de que puede estar filtrándose fugas de gas del alcantarillado de forma recurrente.

El Concello volvió a reunirse estos días con los vecinos para informarles del inicio de estas pruebas y trasladar todas las cuestiones relacionadas con ellas, ya que, si se detecta humo, deben avisar a la empresa. Por su parte, los vecinos también han ido trasladando los primeros datos de sus “diarios de olores”. Con ellos ya han comenzado a generarse registros con datos relevantes como la fecha, hora, tipo de olor, intensidad y otras observaciones de cada momento que detectan un olor en su hogar. Con todo esto se obtiene información útil para poder proceder a su análisis posteriormente.

En su día, la Asociación Vecinal “A Fonte” Cantodarea de Marín, cuestionó el sistema elegido por el Concello para resolver el problema de malos olores y exigió un “estudio técnico riguroso, serio y con transparencia en el que se busquen soluciones reales y viables”. Además, “A Fonte” tenía claro entonces donde estaba, a su juicio, es el origen: “el cuarto de bombeo instalado a la altura del inicio de Cantodarea con el nuevo colector de la Avenida de Ourense”.

En un comunicado, la presidenta del colectivo, Teresa Landín Carragal recordaba que “durante los últimos doce meses hemos hecho llegar a los responsables políticos de Marín nuestro malestar porque, día sí y día también, estamos padeciendo la continua presencia de gases y desagradables olores”, hasta que el pasado 26 de septiembre se celebró una reunión en el Concello para analizar este problema. Más de un mes después de aquella reunión, aún no hay una solución a la vista.