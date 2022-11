El ANPA A Romaíña del CEIP Nantes de Sanxenxo pondrá en marcha la I edición del proyecto “Nantes en Igualdade” con un presupuesto total de 2.999,59 euros.

La actividad está cofinanciada por la Secretaría Xeral da Igualdade de la Xunta de Galicia con Fondos finalistas del Pacto de Estado contra la violencia de género al amparo de la subvención concedida al ANPA.

Tal y como explican desde la asociación, nacida hace másd e 25 años, el objetivo de esta iniciativa es trabajar en pro de la igualdad, “germen único para el fin de la violencia machista, la expresión máxima de las desigualdades”.

De este modo, el proyecto está articulado para trabajar transversalmente, implicando a toda la comunidad educativa, incluyendo al alumnado, al profesorado, el ANPA y las familias de los escolares, así como al Concello de Sanxenxo, con actividades de Infantil y Primaria e incluso con acciones específicas de formación grupal para adultos. El proyecto presentará actividades que abarquen todas las franjas de edad, incluso para los más pequeños, que serán adaptadas y con contenidos vistosos y dinámicos.

La primera de las actividades es el “Módulo de formación en igualdade para profesorado, pais e nais do CEIP Nantes”, con la colaboración del Centro de Información ás Mulleres del Concello de Sanxenxo. Lo impartirá Diana Názara Blanco, psicóloga del CIM de Sanxenxo y especialista en género e igualdad. Será el 8 de noviembre de 16 a 17.30 en el colegio. Este taller será presencial y abarcará los conceptos básicos de la igualdad: sexo y género, roles y estereotipos, socialización diferencial, lenguaje no sexista, división sexual del trabajo, etc. También se analizarála violencia de género: actos en los que se materializa, formas de maltrato, el ciclo de la violencia, mitos y creencias falsas sobre la violencia de género y sobre los agresores, recursos, el CIM y herramientas útiles para educar en igualdad. Del mismo modo, se facilitarán recursos para seguir ahondando en la temática: libros, cuentos, películas... y en la importancia de la coeducación.

Actuación de Os Piñeiriños

La segunda de las actividades se dirigirá al alumnado de Educación Infantil y Primaria. El 21 de noviembre en el CEIP Nantes actuarán Os Piñeiriños “Fuco y Xela”. Serán dos pases de una horas de duración aproximada cada una, a las 10 y a las 13 horas.

A través del espectáculo “Galegos no mundo” visibilizarán la figura de cuatro mujeres gallegas referentes en diversos ámbitos profesionales que tuvieron una repercusión a nivel mundial: en el ámbito científico, María de los Ángeles Alvariño Gonzalez; en el ámbito del derecho y lucha por la igualdad, Concepción Arenal; en el mundo de las artes, Maruja Mallo, y en el de la literatura, Rosalía de Castro. La vida y historia de estas mujeres faro serán el hilo conductor de su espectáculo, donde a través de la música, baile, teatro y la interacción de Fuco y Xela. Se empleará un lenguaje claro e inclusivo y las imágenes escogidas serán igualitarias.

Juego virtual para familias

La tercera y última de las actividades se desarrollará durante todo el mes de noviembre. Se trata del “Xogo virtual e guía con-testa na igualdade”. Alumnado y familias recibirán un cuaderno de juego en formato papel para trabajar en familia conceptos básico de igualdad y prevención de la violencia de género. Se trata de un juego virtual en el que resolver diferentes preguntas sobre conceptos básicos de igualdad, las aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia y otros temas de interés, como los mitos del amor romántico o las violencia de género poniendo la prueba a las personas jugadoras. Se busca fomentar el juego en familia con algunas preguntas adaptadas por edades para llegar al mayor número de personas posible a través de un método original como es el juego, se trata de una experiencia interactiva, divertida y sencilla.