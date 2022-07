La Anpa de O Toural de Vilaboa anuncia movilizaciones frente al recorte de profesorado

La Asociación de Nais e Pais (Anpa) del CPI do Toural, en Vilaboa, denuncia “una vez más”, el recorte en personal impuesto por la Consellería de Educación y exige que se dote al colegio de todo el profesorado “que la dirección del centro considere necesario, para un buen funcionamiento del curso 2022-23”. Anuncian movilizaciones “para que sean escuchadas y atendidas nuestras demandas”.

El colectivo recuerda que en el mes de agosto del año pasado los padres y madres alarmaban ya sobre el recorte del profesorado que iba a sufrir esta escuela y advertían que ese tipo de recortes “venían para quedarse”. La Anpa convocó entonces protestas y solicitó una reunión con la inspección educativa. En esa reunión, "la administración se comprometió a devolver el docente que retiraba cuando en O Toural recuperase dos grupos en cada curso de la ESO".

En estos momentos, cuando se está con los preparativos del nuevo curso escolar, en el CPI do Toural “perdemos nuevamente un puesto de profesor, con lo cual la administración mintió a las familias de O Toural y no cumplió con sus compromisos”, denuncian.

La Anpa explica que para un centro como este el recorte de profesorado tiene implicaciones muy claras y entre ellas señalan las dificultades serias para atender todas las necesidades organizativas de un centro con estas características, la supresión de la optatividad en los 3º y 4º de la ESO, “haciendo que nuestro alumnado no tenga derecho a cursar las materias que más le gustan, las que necesita o las que le serán valoradas en la siguiente etapa educativa”. Además, supone la imposibilidad de hacer flexibilización de grupos para atender a la diversidad. “Cuando estamos en un momento histórico donde la base de la educación se asienta precisamente en la atención a la diversidad, a toda ella, en O Toural no podrá existir, porque la Consellería de Educación ya se encargó de condicionar este tipo de atención a la diversidad a la existencia de profesorado disponible, y en O Toural no habrá profesorado disponible para esta tarea”, explican.

"Estas medidas impuestas por la administración hacen que el alumnado del CPI de O Toural no tenga los mismos derechos que el alumnado de otros centros, relegando nuestra escuela a segunda categoría”, concluyen los padres y madres de este centro.