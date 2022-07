La amenaza de una huelga de los profesionales sanitarios públicos del área de Pontevedra y O Salnés ante la "situación de caos" que se está viviendo en las últimas semanas, indican, especialmente en los servicios de urgencias hospitalarios, en los traslados de ambulancias y en la Atención Primaria, así como los PACs, es ya una realidad. Cinco de los sindicatos con mayoría absoluta en la junta de personal dieron ayer un ultimátum a Sanidade y a la Xunta para que, en el plazo "de una semana", el presidente gallego Alfonso Rueda o la persona en quien delegue abra una negociación con acuerdos "que deberán hacerse públicos".

"Ya no podemos más", dicen los profesionales que están "extenuados" lo que afecta a la calidad asistencial a los ciudadanos

Además de la huelga, los profesionales pondrán en marcha otras acciones como "encierros, concentraciones y paros intermitentes en los centros de trabajo, manifestaciones en la vía pública y campañas de denuncia ante los medios de comunicación" por una situación que entienden que es ya "insostenible" y que se traduce no solo en un deterioro y riesgo para la salud de los ciudadanos, sino en el colapso de los propios profesionales que "extenuados física y mentalmente" dijeron que "ya no podemos más". Por ello, aseguran que "no nos temblará el pulso" al convocar un posible paro, además de estudiar posibles denuncias ante Fiscalía o Inspección de Trabajo.

Detallaron que en el servicio de Urgencias de Montecelo han llegado a tener "hasta 45 pacientes simultáneamente en los pasillos esperando una cama" y que hubo usuarios que esperaron "hasta 72 horas" para lograr una cama. "El habitual cierre de camas con la llegada del verano ha contribuido a que decenas de pacientes se encontraran privados de la más mínima intimidad y en muchos casos compartiendo espacios con personas afectadas por el COVID-19".

También piden la resolución del concurso de ambulancias y la adjudicación de uno nuevo ante los desajustes detectados en el actual, con traslados de pacientes a otros centros que se demoraron hasta 24 horas, como el de un octogenario de Sanxenxo, o el caso de una menor de 12 meses que tuvo que esperar cerca de una hora para ser derivada al CHUS con un fuerte traumatismo craneoencefálico y que logró derivarse "in extremis".

Los sindicatos piden el "cese fulminante" de todo el equipo directivo de la gerencia dado que culpan de esta situación no solo a una mala planificación de los recursos, que se "deja para el día a día", sino a un problema estructural que se viene larvando desde hace décadas con condiciones laborales que han impedido la "fidelización y atracción de los profesionales" sobre todo en el primer escalón de la medicina que optan por irse a otras áreas, a la privada o a otros países. Esto llevó a las situaciones vividas, siempre según los sindicatos CESM, Prosagap, Co.bas, Omega y STP, en los últimos fines de semana con el cierre funcional de algunos de estos puntos de atención continuada por "falta total de facultativos" o a que el resto, como el de A Parda, estuviera atendido por un médico de tarde y otro de noche cuando lo mínimo son tres de tarde y dos de noche. Calendarios con sobrecargas de hasta 170-180 horas al mes y "agendas inasumibles" de hasta 60 pacientes diarios provocan que "muchos facultativos que se jubilen opten por no seguir o que los MIR se vayan a otras áreas que están mejor". Esta situación en los PAC repercutió en las urgencias hospitarias. En total, calculan que hay al menos 5 vacantes sin cubrir en los PAC y 21 de médicos de familia en el área sanitaria.

Y es que los sindicatos indicaron que "la situación de Pontevedra y O Salnés es especial y por ello requiere soluciones especiales". Llevarán esta problemática al pleno de todos los ayuntamientos del área y solicitan el apoyo de los usuarios de la sanidad pública para que les apoyen en sus reivindicaciones.