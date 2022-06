A Carreira Carmiña, que se desputará o domingo pola fachada litoral de Marín, contará con dous convidados de luxo: os piragüistas Jaime Acuña e Carlos Pérez (Perucho), que volverán remar xuntos despois de 14 anos. Os deportistas sairán desde Lapamán para acabar tamén no Paseo Alcalde Blanco, meta da carreira. En total, o percorrido terá unha distancia de 10,6 quilómetros aproximadamente e transcurrirá por toda a costa, por riba do mar, con traxectos de terra, asfalto e area de praia, de xeito calculado para facer pasar aos corredores no momento de marea baixa.