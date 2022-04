Fuera las mascarillas, pero con cautela

El anuncio de la retirada de las mascarillas en interiores ha sido recibida con cierta cautela entre particulares y comercios de Pontevedra, que asumen la medida como una evolución hacia la normalidad pero sin olvidar las múltiples olas de contagios tras dos años vividos en plena pandemia. En un sector como el de la peluquería y estética, donde el tratamiento realizado en el propio cliente es la piedra angular del servicio que ofrecen, la decisión por ahora tiende a ser la más conservadora, siempre pensando en la calidad de la atención.

“Los que ofrecemos el servicio no nos las vamos a retirar. El cliente podrá elegir, pero verá que por precaución nosotros la mantendremos, para que vea que siga existiendo esa distancia de seguridad”, explica Raquel Santos, propietaria de la peluquería Marga Calviño, en la calle Andrés Mellado.

Una cautela que, a nivel interno, también caracteriza la decisión de otros comercios, como la tienda de gominolas Juncal, cercana a la Iglesia de la Peregrina, donde los clientes podrán quitársela “sin problema”, pero los empleados “la mantendrán hasta que se normalice todo un poco”, explica su responsable, Javier Fraguas.

Una decisión similar a la que sugieren asociaciones como el Centro Comercial Urbano Zona Monumental, que, en ese marco de vuelta a la normalidad, abogará por recomendar la voluntariedad de los clientes a la hora de llevarla y adaptarse paulatinamente a la nueva normalidad en cuanto a que los trabajadores la lleven puesta en horario de trabajo. Así lo reconocía su presidente, Miguel Lago, haciendo referencia a que el coronavirus se normalice y la ciudadanía pueda adaptarse a la nueva normalidad.

Sin embargo, otros comercios todavía desconocen cómo podrán adaptarse a esa nueva medida, especialmente aquellos dependientes de cadenas a nivel nacional.

“Todavía no nos han dicho nada. Hasta que se sepa bien de qué va la medida no nos comunicarán cómo tenemos que proceder”, comentan desde la papelería Carlin, en la calle Peregrina, donde mantendrán las restricciones durante un tiempo, pero solo hasta que la situación se normalice definitivamente.

En el caso de los gimnasios, como el BeOne de Campolongo, asegura su director, José Bamio, que levantarán la obligatoriedad en cuanto se publique la nueva medida.

“Optaremos por hacerlo voluntario y los que prefieran dejársela podrán hacerlo. Por suerte, contamos con la instalación renovada y un sistema de ventilación muy potente, así que quien desee quitarse la mascarilla en las instalaciones podrá hacerlo sin problemas”, comenta.

La adaptación a este nuevo escenario sin obligatoriedad de mascarilla en interiores ha traído disparidad de opiniones entre varios ciudadanos de Pontevedra a los que Faro ha podido preguntar a pie de calle.

Algunos, como Santi, no podían evitar ocultar su alegría ante la decisión, aunque este reconoce que prácticamente solo la utilizaba “al entrar” en los bares y restaurantes, eso sí, manteniéndola puesta en lugares como pueden ser las tiendas.

En el caso de Yanira, estudiante de ciclo superior en Pontevedra, prefiere dejársela en interiores “cuando ve que hay mucha gente”, pero entiende que se vea cada vez menos su uso.

“Son casi dos años con ella puesta y es normal que la gente se canse. Está bien que poco a poco nos la vayamos quitando”, valora.

“La administración sigue echando balones fuera”

Desde Aempe, la Asociación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra, la decisión de dejar en manos de cada empresa la obligatoriedad de la mascarilla en interiores es “meterlas donde no las llaman”, a ojos de su presidente, José María Corujo, que afirma que no darán ningún tipo de recomendación en este sentido a sus asociados. “Es un tema sanitario, de seguridad y de orden público. No entenderé nunca que dejen a criterio de las empresas una decisión sanitaria como esta”, explica Corujo, un día antes de la puesta en práctica de la nueva medida sobre las mascarillas. “La administración, ya sea estatal o autonómica, sigue echando balones fuera, como lo hizo durante la pandemia, y ahora pretenden que esa responsabilidad recaiga sobre las empresas”, comentan desde la dirección de Aempe.

El COVID tras la Semana Santa en el área: cerca de cien hospitalizados y dos fallecidos más

En vísperas de anular la obligatoriedad del uso de las mascarillas en interiores y después de un largo puente festivo, el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés deja atrás la Semana Santa con el COVID aún presente de forma notable. El último balance del Sergas, actualizado a las 18.00 horas del domingo, recoge la evolución del virus en los últimos cuatro días (el anterior parte es de última hora del miércoles), refleja un llamativo repunte en el número de hospitalizados y dos fallecidos más. Las víctimas mortales de toda la pandemia son ya 274, con 45 de ellas en lo que va de año, tras la muerte de dos personas el pasado sábado: una mujer de 90 años y un hombre de 84.

Por su parte, en estos cuatro últimos días se pasó de 85 a 98 personas hospitalizadas, trece ingresados más: 96 en planta, catorce más que el pasado domingo, y dos en la UCI de Montecelo, uno menos que en el balance anterior. Además de estos dos enfermos críticos, en el CHOP hay 85 pacientes, otros diez en el Hospital do Salnés y uno en el QuirónSalud Miguel Domínguez. El Sergas notificó 375 nuevos contagiados en el área entre el miércoles y el domingo, así como 362 altas, lo que eleva el número total de casos activos a 1.429, once más que cuatro días antes. El protocolo actual deja fuera de estos datos muchos de los positivos detectados por los propios contagiados en sus domicilios mediante autotest, por lo que la cifra de casos activos sin duda es más alta.