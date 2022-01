El impacto de la sexta ola: 21.660 contagios en solo dos meses, la mitad de toda la pandemia en el área

Es casi la misma cifra que las registradas en las cinco olas anteriores: 21.639, a contar entre el estallido de la pandemia y el 15 de noviembre de 2021 (un período de 20 meses), cuando comenzó el último ascenso que a día de hoy no ha cesado.

Esto da una idea de los increíblemente contagiosa que resulta esta variante, ya que en ninguna de las cinco primeras olas se habían alcanzado tantos casos activos a la vez como ahora. Según el Sergas, son 9.260 los infectados actuales en Pontevedra y O Salnés, tres veces más que el pico de la quinta ola, que superó por poco los 3.000 simultáneos a mediados del pasado mes de julio.

Nada hacía presagiar que esta nueva curva iba a suponer tales cifras, pero si hay algo que reconocer a ómicron es que su gravedad es mucho menor entre la población; eso y las consecuencias que el elevado porcentaje de vacunación están teniendo.

Esta afirmación se traduce en que son, hoy por hoy, 89 las personas hospitalizadas por complicaciones con el coronavirus, es decir, un 0,96% de los casos activos.

Por el contrario, en el pico de la quinta ola eran 50 los ingresados, un 1,64%.

En estos casi dos años de pandemia se han contagiado 43.299 personas de las cerca de 300.000 que viven en el área sanitaria. Esto supone un 14,4% de la población, o lo que es lo mismo, uno de cada siete vecinos.

De todas ellas ya han superado el virus 33.800, mientras que el resto o bien siguen positivas o bien fallecieron por presentar, en su mayoría, patologías previas que agravaron la enfermedad. Son, estas últimas, 239 personas, de las cuales un 60% eran mayores de 80 años.

En la sexta ola se han producido 34 muertes, siendo la peor en este sentido la segunda quincena del mes de diciembre, con 16 fallecidos, casi la mitad.

Cerca del 30% de los casos activos actuales corresponden con vecinos del municipio de Pontevedra, que cuenta con 2.567, aunque tanto en este concello como en el resto la cifra siempre será mayor teniendo en cuenta a los asintomáticos que no son conscientes de estar contagiados y que, salvo con la realización del test pertinente, pasarán la enfermedad sin ser incluidos en las estadísticas.

En la última semana se contagiaron 1.411 pontevedreses y en medio mes han sido 2.825.

Al capitalino le sigue el ayuntamiento de Vilagarcía, con 1.439 positivos, que, pese a haber reducido en 14 el número, pide a sus habitantes prudencia y el cumplimiento de las normas. “Actúa con responsabilidad y sentido común”, pide el Concello arousano.

En cuanto a Marín, cuenta ya con 731, todo un récord en el municipio. Precisamente, en el punto de cribado instalado en el Museo Manuel Torres de la villa se realizaron entre el 10 y el 16 de enero un total de 1.331 test de antígenos, de los cuales salieron positivas 89 personas.

La alcaldesa, María Ramallo, recuerda a la población del municipio y el entorno que este cribado sigue abierto y disponible.

En cuanto a Sanxenxo y Poio, también registran cifras nunca antes vistas en ambos concellos. En la villa turística son ya 505, puesto que se contagiaron en dos semanas 563 personas. Respecto al concello poiense, con sus 467 casos activos, reportó casi medio millar en solo catorce días.

Comienza la citación para la tercera dosis de 18 a 29 años

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha comenzado a citar a los jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 29 años para recibir la tercera dosis de refuerzo contra el COVID. Se les administrará entre el próximo lunes 24 y el sábado 29 y se citarán 2.300 cada día en el “vacunódromo” de Campolongo en Pontevedra y alrededor de 700 en el de Fexdega en Vilagarcía. En lo que queda de esta semana se concluirá con las personas de 30 a 39 años y también se insta a aquellas que non han recibido a día de hoy ninguna dosis a que acudan a los puntos de vacunación sin cita previa. Además, sigue abierta la autocita para las que tienen pendiente la de refuerzo y no pudieron asistir en la fecha y hora señalados. Según el Sergas, el 95% de la población gallega mayor de 12 años está vacunada con la pauta completa, de ahí la importancia de que aquellos que todavía no han iniciado el proceso acudan cuanto antes.





Siguen abiertos los cinco puntos de cribado

Siguen abiertos los cinto puntos de cribado con cita previa del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Se trata del Recinto Ferial de Pontevedra, la sala de exposiciones del Auditorio de Vilagarcía, la Sala Nauta de Sanxenxo, el Edificio da Tafona de Caldas de Reis y el Museo Manuel Torres de Marín. En todos ellos es necesario solicitar cita con antelación y funcionan de lunes a domingo en horario de 8.30 a 13.40 horas y de 15.30 a 20.40 horas. De los cinco, el que mayor índice de positivos ha reportado esta semana ha sido el de Pontevedra. Solamente el pasado miércoles, de 104 personas citadas resultaron positivas 16, lo que supone un 15%. Hay que recordar que la población puede autotestarse en sus propios domicilios con las pruebas de antígenos de farmacia, cuyo resultado positivo debe comunicar al Sergas.