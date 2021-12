En agosto, el soldado Carlos Arévalo destinado en la Brigada "Galicia" VII (BRILAT) consiguió un hito: la medalla de plata en la modalidad K-4 de piragüismo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Una hazaña por la que ha recibido numerosos reconocimientos durante los últimos meses, aunque el último es el más importante a nivel militar: la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, por su excelente resultado deportivo.

Así, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general de ejército Amador Enseñat y Berea, le ha impuesto esta condecoración hoy en el Palacio de Buenavista (Madrid), sede del Cuartel General del Ejército. A este acto han acudido el secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco; la subsecretaria de Defensa, María Amparo Valcarce, y otras autoridades militares y civiles.

Visiblemente emocionado, Arévalo ha explicado que para él supone un honor recibir la condecoración. “Mi familia y también todos ustedes han contribuido a que haya conseguido este resultado, que no es solo a nivel personal, sino que me ha permitido llevar el nombre de España por el mundo y representarla en su máximo exponente deportivo, como son unas Olimpiadas”, ha agradecido . Por su parte, el JEME ha repasado su carrera profesional, recalcando que es un gran deportista y un militar ejemplar. Además, ha señalado que la Cruz del Mérito Militar no premia sus hazañas competitivas, “sino haberlas conseguido siendo un magnífico soldado de la Infantería española”. El general de ejército ha reconocido a Arévalo toda su trayectoria, así como los valores y la capacidad de trabajo y sacrificio que atesora. Posteriormente, el olímpico ha comentado que este momento ha sido muy importante y emotivo para él, sobre todo por poderlo vivir junto a su familia. “No puedo pedir más a este 2021. Ha sido un año muy completo, aunque también con mucho sacrificio, trabajo y constancia detrás”, ha asegurado.

Arévalo es natural de Betanzos, donde se inició en el piragüismo, aunque por motivos profesionales continuó con su actividad deportiva en Asturias, en donde ahora forma parte de las unidades de la Brilat con destino en el acuartelamiento de la Base Cabo Noval de Siero.