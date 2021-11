Los fondos Next Generation llegan a la ría

Pontevedra, Sanxenxo y Marín, junto con otros seis proyectos en Galicia (Baiona, As Mariñas-Betanzos, Muros-Noia, Ribeira, Cabo Ortegal y Bosques do Eume) recibirán en los próximos meses los primeros fondos Next Generation de la Unión Europea para revitalizar el turismo de la ría. Estos nueve planes han sido seleccionados entre las 19 propuestas en liza para repartirse 14,6 millones de euros. Se estima que los tres concellos de la ría podrían repartirse alrededor de cuatro millones, aunque el reparto exacto aún se desconoce.

Las nueve propuestas forman parte de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), consensuado entre la Xunta y el Gobierno tras un proceso de evaluación que concede ayudas en función de la puntuación obtenida.

El proceso de selección tuvo en cuenta factores como los criterios de transición verde y sostenible, eficiencia energética, transición digital y competetividad, así como la calidad, coherencia y precisión del proyecto, la vocación turística del destino o el alineamiento con la estrategia de desarrollo turístico autonómica y estatal. Entre los diseños excluidos figuran los de los concellos de O Grove y Vigo y de la Diputación de Pontevedra para el territorio Condado-Paradanta.

El Concello de Pontevedra tiene previsto presentar los pormenores de su propuesta el próximo martes, mientras que Marín ya tiene muy avanzada su planificación. La alcaldesa, María Ramallo, ha calificado el diseño marinense como “un plan muy pensado, claro y medido, que creemos que se ajusta en los ejes que pueden cubrir estos fondos, que nos permitirá revalorizar aún más nuestro litoral y con el que podremos afianzar a Marín como un destino equilibrado, sostenible, de calidad y de proximidad”.

Aún está por definir la cantidad exacta que recibirá cada plan de los fondos Next Generation, si bien Marín confía en obtener la máxima asignación posible porque “los ejes sobre los que gira el plan de turismo marinense “son los mismos que los definidos en los fondos europeos de recuperación: apostar por una transición verde y sostenible, trabajar en la eficiencia energética y promover la transición digital y la competitividad del sector”, según Ramallo.

Precisamente, la alcaldesa ha querido destacar la “gran participación y entusiasmo que notamos por parte del sector”, que celebró una jornada de exposición del plan antes de su participación en los fondos europeos, y se reunieron 26 cartas de apoyo de diversas empresas, grupos y entidades relacionadas con el turismo local.

Desde piscinas de agua salada a la regeneración del Lago Castiñeiras

El Concello de Marín tiene diseñadas varias líneas de actuación en su plan turístico:

Vial de Playas.

"Movilidad compartida y cohesionada”. El vial estará conectado con el casco urbano, mejorando el carril bici y conectándolo con la avenida de Ourense. También se mejorará la senda y todos las bajadas a las playas, para garantizar la accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas.

Piscinas de agua salada.

Tras la renovación del Paseo Alcalde Blanco, el próximo gran proyecto será la creación de piscinas naturales de agua salada, que, a su vez, se conectarán con la red viaria hacia las playas.

Lago Castiñeiras.

La estrategia turística centrará parte de la restauración ambiental del Lago Castiñeiras, “siguiendo la senda de recuperación de este espacio como enclave natural único”.

Turismo inteligente.

Se creará una oficina de turismo digital e inteligente, anexa al futuro Auditorio. Este proyecto se sumará al desarrollo de la señalización digital para los enclaves turísticos más destacados del municipio.

Movilidad alternativa.

Se crearán nuevas rutas y senderos, para diferentes tipos de movilidad, tanto a pie, en bicicleta o BTT.

Estacionamiento.

Se buscarán nuevas parcelas que se puedan convertir en aparcamientos disuasorios, además de las doce que ya están incluidas en el Proyecto MARES (Marín Estacionamento), en cuya web es posible descargar el Parking Minuto, con todas las localizaciones (www.concellodemarin.es/proxectomares) y con los tiempos de desplazamiento desde cada uno de ellos hasta los principales puntos de interés.