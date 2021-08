Largas esperas y enfados por un fallo en la expedición de certificados en los autotests

“Hice la prueba a las diez menos diez de la mañana, pero son ya las dos en punto y sigo sin saber el resultado”. Con estas palabras explicaban ayer los participantes en los tests de antígenos voluntarios para detectar el COVID realizados en el vestíbulo del IES Sánchez Cantón su descontento ante el gran colapso generado durante toda la mañana por un fallo informático en el sistema de impresión de certificados.

El tiempo de espera habitual para conocer los resultados de los test autodiagnósticos de COVID-19 no supera el cuarto de hora, y hasta las 10 de la mañana de ayer ese fue el ritmo que se seguía en el vestíbulo del instituto pontevedrés. “Fue a partir de las diez cuando comenzaron las esperas”, explico Iago Santalices, uno de los asistentes a los tests. “Nos comunicaron que se había producido un problema en el sistema informático para la impresión de los certificados y que, posiblemente, hasta la tarde no se resolviera”. Una situación que terminó por concentrar a una gran cantidad de personas en el recinto de entrada al instituto y que obligó a muchas a regresar al centro en horario vespertino ante la imposibilidad de conseguir los resultados durante la jornada matinal.

El hecho de que muchas de las personas que acudieron a los tests fuesen jóvenes de entre 13 y 35 años añadió una dificultad al problema. Y es que la mayoría de este grupo de población no está aún vacunada o bien no posee la pauta completa, lo que significa que no están dados de alta en el sistema Chave 365 que ofrece el Sergas para la descarga de certificados. Descartada la vía de descarga digital, no quedaba otra alternativa que la espera por el impreso físico.

No obstante, la app Sergas Móvil también comenzó a dar muestras de saturación y algunos de los asistentes se acercaron al mostrador de atención habilitado en el centro educativo para dejar constancia de su mal funcionamiento.

Problemas informáticos al margen, la gran parte de las personas que se acercaron al Sánchez Cantón para la realización del test de antígenos mostraron su satisfacción ante la puesta en marcha de estas pruebas gratuitas. “Estos tests son fundamentales para garantizar el buen rastreo del virus. Por ejemplo, yo acabo de llegar de un viaje y con esta prueba evito poner en riesgo a mi familia en el caso de que estuviera contagiada”, explicó Patricia Ruti, de 22 años.

Como ella, la familia Jiménez, de Zaragoza, se decidió ayer a participar en los test diagnósticos con motivo de su viaje hasta Pontevedra y como vía “para poder consumir en el interior de los locales de hostelería”. Una familia que, a pesar de poder realizar las pruebas sin cita, decidió solicitar vez en la página habilitada por el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, “para poder agilizar el proceso y ahorrarnos tiempo en las colas que podríamos emplear en conocer la ciudad”.

En el caso del pontevedrés Iago Santalices, esta es la segunda ocasión que acude voluntariamente a las pruebas diagnósticas de coronavirus. “Mañana tengo una comida familiar en el interior de un local de hostelería y además de poder presentar la acreditación para acceder al restaurante es una forma de asegurar que no contagiaré a nadie de mi familia”.

Iago tiene 37 años y lamenta “no poder acceder a los tests de antígenos habilitados en las farmacias”, por estar dirigidos a la conocida como “población diana” de entre 13 y 25 años de edad. Es por esto que el pontevedrés ve “fundamental” que se habiliten diversos puntos de tests de rápidos por las distintas áreas sanitarias de Galicia. “Se trata de un alternativa esencial a las pruebas de las farmacias, sin las que no se podría controlar el avance de la pandemia”, declaró.

Fallece en el hospital do Salnés una mujer de 92 años, víctima 185 del área

El área sanitaria Pontevedra-O Salnés llegó ayer a 185 víctimas mortales del COVID al fallecer una mujer de 92 años en el Hospital do Salnés, según informó el Sergas, que indica que tenía patologías previas.

Por su parte, el área redujo a 3.031 los casos activos, 16 menos que en la jornada anterior. También bajó a 45 el número de hospitalizados, tres menos que el viernes. De ellos, seis están en Cuidados Intensivos de Montecelo.

Este ligero descenso viene propiciado por el alto índice de altas, 181, que compensan los 167 nuevos contagiados registrados por el Sergas en el área. No obstante, la incidencia del COVID sigue disparada en toda la comarca y son doce los municipios que continúan en riesgo extremo al superar los 250 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Sanxenxo se mantiene como el concello más afectado si bien reduce la incidencia acumulada por debajo de los 2.000 y ayer tenía 12 casos activos menos que el viernes. Baja a 398.

Pontevedra, en cambio, sube ligeramente, a 940 casos por cien mil habitantes, con 866 casos activos (cuatro más) y Marín se acerca a los 840, después de aumentar su número de contagiados en 13 más, hasta los 229. Poio presenta una incidencia acumulada a 14 días (IA14) de 814, tras reducir en ocho sus casos activos y quedarse en 162. Barro (773), A Lama (751), Ponte Caldelas (614), Portas (516) y Vilaboa (507) están por encima de 500 en IA14.

Cuntis (450), Caldas (389) y Moraña (362) completan el listado de municipios con riesgo extremo, situación de la que se libran, por el momento, Campo Lameiro y Cerdedo-Cotobade.

Por otra parte, 276 farmacias de la provincia, el 63% del total, se han sumado al “Protocolo para la realización de autotest rápidos para detección de COVID en farmacia comunitaria”. Son más de 730 farmacéuticos los que participan en un plan para personas de 13 y 35 años que no tengan la pauta completa de vacunación y tengan prestación farmacéutica del Sergas. Pueden acudir a realizar hasta un máximo de cuatro test de autodiagnóstico y recibir un documento que acredite el resultado de la prueba.