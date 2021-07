La portavoz municipal del BNG de Vilaboa, Ornela Fernández, ha renunciado al cargo, después de tres legislaturas y media como concejala y una década liderando la candidatura del BNG de Vilaboa. Renuncia a continuar como edila y portavoz municipal pero no abandona la formación nacionalista.

Fernández Salgado se involucró en la política municipal en 2007 de la mano del anterior portavoz municipal y ex alcalde Xabier Míguez, que con César Blanco le propusieron formar parte del proyecto político del BNG. "Xabier Míguez para min foi e sempre será o meu referente no que a política municipal se refire. Foi o meu mestre, compañeiro e amigo. A el débolle todos estes anos de concelleira, pero, sobre todo, débolle toda a aprendizaxe que tiven e os valores que unha persoa que ostente un cargo político debe ter: honestidade, humilade, respecto, capacidade de traballo e transparencia. Grazas Xabi", señaló Fernández en su despedida del Concello, tras 14 años de trabajo.

"Foi unha honra e orgullo ocupar este cargo, pero son firme defensora da non perpetuidade nos cargos públicos e, desde moi nova, descubrín que, nesta vida, todas as persoas somos necesarias, pero non hai ninguén imprescindible". Tras este período "é tempo de deixar paso a novas compañeiras, que teñen ilusión e ganas e unha gran capacidade de traballo. Sempre defendín que as renovacións consensuadas, nas que non se perda a continuidade dos proxectos, son os mellores exemplos de transparencia e rexeneración, e esta é unha delas. Este é un proceso de renovación natural e necesario para seguir traballando, todas e todos xuntos", añade.

Su renuncia, presentada este jueves en el Concello, se hará efectiva tras su aprobación en el pleno municipal del viernes 30 de julio.