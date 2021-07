Colores que hablan de amor por los animales

Son lugares bonitos aquellos donde triunfa el amor. Y si hay algo que no tiene límites en la canceira de Poio es, precisamente, el cariño hacia los animales. La revolución del color llega a este refugio municipal, en donde los grises muros de hormigón que acogen y protegen a decenas de perros en su interior pasarán pronto a ser poco más que un recuerdo. Y es que la oscuridad no puede tener cabida donde rigen los principios del afecto y el cuidado. David Oliveira, conocido como DOSEK, será el artista que dirija los sprays y pinceles, en una labor de conquista, la de la felicidad que los peludos sienten cada vez que una persona traspasa esos muros. Color como sinónimo de vida, de segundas oportunidades. Esas que los canes firmemente anhelan empezar al lado de una familia que los quiera y acepte.

“Buscamos artista”, con esta premisa los voluntarios de la canceira iniciaron un periplo a través de las redes sociales y en la procura de un voluntario o voluntaria con empatía y compasión suficiente para aportar con su trabajo algo de luz y vitalidad a las paredes de la canceira. “Nos sorprendió mucho la cantidad de propuestas que llegamos a recibir en apenas tres semanas”, comentan desde el refugio. Un hecho que demuestra como la solidaridad de la sociedad pontevedresa prima cuando es demandada. La publicación de Facebook recibió casi 30 comentarios y fue compartida la insólita cifra de 705 veces.

David Oliveira fue finalmente el artista elegido para comenzar esta altruista tarea. La distancia no supondrá una barrera para este vilagarciano comprometido con el bienestar animal que viajará hasta el refugio poiense para cumplir con su palabra y dejar el mural terminado “en dos o tres días” para que los voluntarios y, sobre todo, sus peludos puedan presumir de ese “hogar” temporal y cálido que les protege del peligro y dureza de las calles. A David le llegó la noticia de que la canceira buscaba un voluntario para pintar a través de su prima, “que siempre ha estado muy comprometida con el respeto y cuidado animal”, y no se lo pensó dos veces para ofrecerse.

“A mi siempre me han gustado los animales y si mi trabajo puede ayudarles de alguna manera haré lo posible para que así sea”, explicaba David al tiempo que recordaba a sus peludos. “Mis dos perros fallecieron, el último hace apenas un año, y, la verdad, es que todavía no estoy preparado para adoptar”. Sin embargo, su amor perruno siempre le vincula de alguna manera a estos fieles animales, “ahora mismo estoy cuidando al perro de mi hermana”, algo que le hace rememorar y valorar la felicidad y amor que los canes entregan.

Su otra gran pasión, la de la pintura, se le reveló cuando era tan sólo un niño. “Empecé a pintar retratos con carboncillos, luego a utilizar sprays y ahora trato de dedicarme profesionalmente a esto. Es lo que me gusta hacer. Mi verdadera vocación”. Una pasión que demuestra, también, su gran capacidad de adaptación y su coraje a la hora de enfrentarse a las dificultades que se pudieran imponer entre su sueño y él; pues David está diagnosticado de daltonismo. “No diferencio los verdes de los marrones, pero me ayuda mucho mi familia, colocando los nombres de los colores en los botes de pintura. No es algo que me limite, todo lo contrario, se trata de una motivación más para seguir adelante”, confiesa.

En la canceira de Poio, David prepara varios bocetos. “Voy a retratar a dos de los perros más antiguos de la canceira y también incluiré el logo de la asociación”, explica por teléfono dejando entreoír los vivaces ladridos de sus compañeros. Además, la lluvia de color llegará con el fondo, en donde el artista piensa reunir una gran variedad cromática de tonos y gamas para dar el toque rompedor y más “graffitero”.

Así, la canceira de Poio lucirá nueva imagen, invitando a todos aquellos que se quieran acercar a contemplar el mural y de paso dejarse enamorar por algunos de sus inquilinos peludos. Como dice su lema: “ven e enche o teu fogar de amor”.