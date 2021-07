El Concello de Vilaboa anuncia una segunda fase de la campaña de limpieza de fincas, una iniciativa que comenzó el pasado mes de marzo para recordar a los propietarios de las parcelas su obligación de mantenerlas limpias y despejadas.

Aunque la campaña fue bien recibida por los propietarios de las fincas, aún quedan parcelas dominadas por la maleza, por lo que el gobierno local exigirá a los propietarios que las limpien en un plazo de 15 días parcelas. En caso de no hacerlo, el Concello se hará cargo de la obra y derivará la factura al propietario, además de tramitar la sanción correspondiente por no cumplir con los requisitos municipales. El alcalde, César Poza, alerta del riesgo de incendios forestales si no se atienden estas instrucciones.