Poio izó este mediodía la Bandera Azul de la playa de Cabeceira, en un acto en el que participaron el alcalde, Luciano Sobral, y el personal de socorrismo del arenal. "Es la única bandera que tenemos, no sé si con inversión hubiéramos podido aspirar a más, porque de las 15 playas que tenemos en el programa de control sanitario de la Xunta, 14, si no me equivoco, están en un nivel de calidad de agua excelente; creo que solo Laño, que también mejoró, ahora está en nivel bueno", señalaba el regidor municipal.

Sobral apuntó que "para aspirar a más banderas tenemos que invertir bastante dinero, no solo en socorristas, sino también en infraestructuras, hacer obras para poder darles accesibilidad. Nuestras playas, en cuanto a accesibilidad para personas con movilidad reducida, son bastante complicadas, y eso requiere inversión. Con esto no quiero decir que sea imposible, sí que es posible. Este año no invertimos en este campo, la situación del COVID nos limitó bastante, este año había otras prioridades que atender y creo que es razonable".

Así, el alcalde de Poio valoró positivamente que "mantenemos la bandera azul de aquí, la playa de Xiorto, en Raxó, recuperó la excelencia en la calidad del agua, y mantenemos los servicios como hasta ahora de socorristas y servicios públicos, cumplimos todos los requisitos que exige una bandera azul". Además, recalcó que "no renunciamos a incrementar con alguna bandera más, pero nos sentimos satisfechos, más allá del galardón, que es muy importante, por mantener la calidad de las aguas y calidad de los servicios, como la limpieza de playas y los socorristas, que creo que es fundamental y que es lo que la gente nos reclama".