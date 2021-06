La senadora del PP por Pontevedra, Pilar Rojo, critica que el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, no aportase nada nuevo sobre la Circunvalación de Pontevedra en su visita a la ciudad. “Desde hace meses siguen ofreciendo la misma respuesta una y otra vez. No hay avances, seguimos sin conocer el trazado final, no respondieron a las alegaciones de los vecinos y aun no se sabe cuando finalizará la obra”, señala.

Rojo indica que esta fue exactamente la misma respuesta que recibió a la pregunta que formuló hace un mes en el Senado para interesarse por el retraso de las obras. “Hizo una reproducción exacta de la respuesta que el Partido Popular recibió del Gobierno, pero siguen sin responder a las cuestiones fundamentales que interesan a los vecinos”, para aclarar si se van a tener en cuenta las modificaciones que plantean.