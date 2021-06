El Juzgado de Instrucción número 4 de Pontevedra ha desestimado la demanda del ilustrador Kiko da Silva contra el presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, a quien demandó por injurias y por vulnerar su honor.

El juez de primera instancia absuelve a Domínguez Artime y al Partido Popular de Pontevedra e impone las costas procesales al demandante. En todo caso la sentencia no es firme y puede interponerse recurso de apelación.

Tras conocer el fallo, Domínguez manifestó sentirse “enormemente satisfecho” porque "la Justicia ha dicho que Rafa Domínguez es absolutamente inocente. Esto supone no solo que yo no injurié a nadie ni falté al honor a nadie, sino que lo que viene diciendo el Partido Popular de Pontevedra de que el Concello de Pontevedra da contratos a dedo a gente afín al BNG es absolutamente cierto; no solo lo dice Rafa Domínguez y el PP de Pontevedra, ahora lo pone de manifiesto una jueza”, subrayó el portavoz popular.

Da Silva formuló la demanda contra Domínguez tras las denuncias del PP sobre los contratos que el Concello ha firmado con "afines al BNG" en los últimos años.

En el caso del dibujante, el presidente popular recordó que formó parte de una candidatura electoral del BNG y se refería a su contratación continuada para elaborar el cartel del Entroido pontevedrés, alusión que Da Silva llevó al juzgado por supuesta intromisión en su derecho al honor.