La actividad asistencial se mantendrá en el centro de salud de Seixo, en Marín, según anunciaron en la mañana de este miércoles los portavoces del área sanitaria Pontevedra-O Salnés, tras la reunión celebrada ayer entre la gerencia de los hospitales públicos, el Concello de Marín, los profesionales médicos del centro y representantes vecinales de la parroquia.

La administración sanitaria pública gallega asegura, de este modo, “la continuidad asistencial en el centro de Atención Primaria de esta parroquia marinense ante la previsión de jubilación de uno de sus facultativos de Medicina Familiar y Comunitaria”, señalan las mismas fuentes.

Durante el encuentro de ayer, añaden, se señaló que este centro de salud dispone de dos plazas de Medicina Familiar y Comunitaria que no se contempla amortizar y que seguirán prestando servicio asistencial. No obstante, “dada la actual escasez de profesionales sustitutos para cubrir dicha próxima jubilación” el Sergas se comprometió con los representantes políticos, vecinales y los profesionales a buscar “alternativas administrativas que puedan cubrir dicha ausencia mientras no se puede efectuar la cobertura con estabilidad”.

La reunión mantenida en Seixo, destacan los representantes del Sergas, también posibilitó analizar con los representantes vecinales la carencia de facultativos. Ésta “se añade a la llegada del período estival”, recuerdan las mismas fuentes, “momento en el que los profesionales aprovechan para tomar sus períodos vacacionales, por lo que la planificación de coberturas se complica durante el verano puesto que, además de la escasez de médicos de familia, en esta etapa desciende por vacaciones el cuadro de efectivos, que se reduce en un 25 por ciento".

Vecinos y comerciantes recuerdan que el centro da cobertura a una población de algo más de 5.000 habitantes de las parroquias de Seixo, Ardán, Santa María do Campo y Santo Tomé de Piñeiro

Esta reunión se produjo después de que colectivos vecinales o empresariales como la Asociación de Comerciantes de Martín Sur (Acemas) mostrasen públicamente su preocupación por el futuro de su centro de salud, temiendo que estas instalaciones puedan llegar a cerrarse "tras la jubilación de uno de sus médicos, el doctor Manuel Martín, ya que no hay intención de sustituirlo por otro".

