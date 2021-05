Los vecinos de la comarca presentan 600 solicitudes para renovar electrodomésticos

La pretensión es llegar a 20.000 hogares, que sustituirán los electrodomésticos por otros más eficientes energéticamente, y facilitarles ahorrar 560.000 euros al año en la factura de la luz, un cálculo estimado por la administración a partir de una reducción del consumo energético de 4050 MWh/año.

“Destacan las solicitudes procedentes del Concello de Pontevedra”, señalan a FARO desde la Consellería de Economía, municipio que acumula cerca de 300 peticiones. Le siguen Sanxenxo con 80 y Marín con 70. La ayuda asociada en estos momentos para los distintos municipios de la comarca de la Boa Vila ronda los 103.000 euros, si bien se prevén sensibles incrementos de estas cifras en las próximas semanas, dado que el plan continuará vigente otros cuatro meses.

En concreto, hasta el 30 de septiembre (o hasta que se agote el crédito previsto, que este año asciende a 3 millones de euros) pueden solicitar estos descuentos los particulares que residan en viviendas localizadas en Galicia y quieran renovar sus equipos por otros de la misma tipología. Se incluyen varias cualificaciones energéticas (frigorífico o frigorífico congelador A, B, C o D; congelador A, B, C o D; lavadora A, B o C; lavavajillas A, B o C; o encimera de inducción total) y la idea es ayudar con la compra de estos equipamientos.

En toda la provincia son en estos momentos más de 3.400 los particulares que han renovado parcialmente su cocina o zona de lavado gracias a estas ayudas. “Los apoyos pueden alcanzar el 25% del precio del electrodoméstico para un consumidor general”, indican los portavoces de la Consellería de Economía, “el 50% para los vulnerables y el 75% para los vulnerables severos”. En general, y dependiendo de la tipología del electrodoméstico y del consumidor, las ayudas se sitúan entre los 100 y los 450 euros.

Cada particular puede solicitar ayudas para cada tipología con un máximo de 3 electrodomésticos, entre los que destacan como los más demandados las lavadoras. Fue el equipamiento más solicitado el pasado año, cuando se destinaron un 40% de los fondos de este programa fondos a familias vulnerables, según datos que traslada la administración gallega. Ésta apoyó el pasado año “un total de 11.822 actuaciones por un importe de 1,7 millones de euros”, una partida que se ha visto sensiblemente incrementada (hasta un 70%) en este 2021.

Las solicitudes se tramitan a través de los comercios colaboradores como Mardy, en Pontevedra, cuyos profesionales indican que “la demanda empezó muy fuerte nada más iniciarse el plan, si bien en estos momentos ya va más lenta”. Con todo, cada día acuden a interesarse “uno o dos clientes, mientras que al principio fue más tipo oleada”.

Al igual que el Bono activa comercio que publicitó esta semana en Pontevedra el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el Plan Renove de electrodomésticos busca “reforzar la competitividad del sector e incentivar el consumo, facilitando de este modo la recuperación”.