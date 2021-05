Nuevo repunte en los casos activos de COVID en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, que se vuelve a acercar al medio millar de positivos. Con 36 nuevos contagios detectados en las últimas 24 horas, se alcanzaron los 492 casos activos (cuatro más que ayer), según los datos facilitados por el Servizo Galego de Saúde.

Se mantienen en ocho las personas ingresadas en la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Montecelo y suben en una las hospitalizadas en planta (22), de estas, once están en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (dos más) y once en el Hospital do Salnés (una menos). Asimismo, 462 casos COVID evolucionan en sus respectivos domicilios bajo supervisión médica.

Desde el inicio del plan de contingencia del COVID-19 se han curado 13.145 pacientes (32 más que en el día de ayer) y han fallecido por este virus en el área sanitaria 173 pacientes.

En cuanto a realización de pruebas PCR, en las últimas 24 horas se han hecho 838, que se añaden a las 218.356 ya efectuadas desde el inicio de la pandemia en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.

Continúa la vacunación masiva en el área sanitaria, con 4.777 personas convocadas para recibir dosis de Pfizer y Janssen. Destacan los 3.630 ciudadanos citados para recibir el suero en el Recinto Ferial de Pontevedra, entre los que estará el alcalde de Poio, Luciano Sobral.